Cocituber se pelea con la responsable de un restaurante que le ruega que no diga el precio del agua: “Es una barbaridad, una estafa”

Cocituber en la vía de servicio "con el agua más cara de toda España".

Qué caro está todo. Es muy probable que hayas escuchado esta expresión en los últimos meses y también muy probable que quien la haya pronunciado seas tú, que hayas ido al supermercado, a comprar ropa o a tomar una cerveza. La cosa se complica cuando viajamos y no solo en el destino, en los hoteles y restaurantes en los que dormir y comer hasta el regreso. El tránsito puede servir de adelanto, y eso que el precio de los combustibles no está como en veranos anteriores.

Si se trata de un trayecto largo, es recomendable parar cada dos horas a lo que se dice estirar las piernas, y como se trata de vacaciones, por qué no un café, un pincho o un bocadillo en alguno de estos grandes establecimientos en los que tienes desde un menú completo a tienda con productos y útiles típicos de la zona. Un día es un día, pero miras el mostrador y no dista el coste al de los aeropuertos, y si pides sin antes conocer es posible que al llegar la cuenta te cambie el gesto.

“¡No, Cocituber, no me hagas esto!”

Y luego hay “barbaridades”. No lo dice uno que pasa de casualidad, sino uno que se conoce buena parte de los restaurantes de carretera de España, principalmente porque es como se gana la vida. Ha estado en los templos de la gastronomía y en los bares más humildes y si por algo se ha caracterizado Cocituber, porque de él hablamos -Alfonso Ortega se llama- es por no cortarse ni ser previsible, esté ante quien esté. Y una de sus batallas es por las botellas de agua. Tiene otra con el pan.

Ortega no bebe alcohol y consume Coca-Cola o agua cuando come, no mal baremo para establecer diferencias en lo que piden los locales por su consumo. Es muy conocido y cada vez le invitan más, y él lo dice, pero siempre muestra los precios, porque se trata de que quien le ve decida si le apetece seguir o no sus pasos también por el criterio del bolsillo. En el restaurante de carretera en el que para esta vez le reconocen y tratan bien, aunque no se puede afirmar que a partir de ahora le vayan a querer igual.

“¡No, no, Cocituber, no me hagas esto!”, le ruega una responsable del negocio, que queda fuera de plano. “¡Yo me porté bien, con lo bien que te tratamos!”, le insiste esta persona. Ortega tiene una botella de Evian de 75 centilitros en la mano, y le responde: “Esto te lo voy a hacer porque me tratáis muy bien, pero esto es una barbaridad. Os lo llevo diciendo tiempo y es una barbaridad”.

Según Cocituber, esta es "la vía de servicio con el agua más cara de toda España".

“Lo de Villacastín no tiene nombre”

Un cliente que pasaba por ahí está de acuerdo con él: “Se aprovechan de la peña, es un atraco. Les tienen que poner un pasamontañas”. Cocituber cuenta que se encuentra “en la vía de servicio con el agua más cara de toda España”. Nada menos que 4,20 euros. “Lo siento mucho, digo lo bueno y digo lo malo”, se justifica. Y termina, ya saliendo hacia el coche, revelando el lugar: “Pues nada, que sepáis. Otro sitio más donde no voy a poder echar gasolina. Villacastín, 4,20 euros la botella pequeña. Justo aquí en la entrada de Ávila”.

Más allá de lo que se ve, se explica un poco más en la descripción del vídeo, donde comenta: “Prácticamente vivo en vías de servicio, y lo de Villacastín no tiene nombre. De vez en cuando paro a tomar un café y cuando veo el agua a 4,20 me saca de mis casillas. Podéis poner el agua al precio que os dé la gana. He enseñado el vídeo a amigos de Ávila antes de subirlo, por si me estaba pasando, y todos me han dicho lo mismo, que ahí no paramos ninguno, que es una sablada. Para mí es una estafa en toda regla”.