Cocituber come en el restaurante favorito de Mariano Rajoy: “Nos han cobrado el pan y el aperitivo, muy mal otra vez”

Restaurante Filandón, en Madrid

El popular creador de contenido gastronómico Cocituber ha visitado uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, el conocido Filandón, famoso no solo por su cocina a la brasa, sino también por ser frecuentado por figuras de la política, como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Sin embargo, su experiencia, aunque gastronómicamente satisfactoria, no todo fue positivo, ya que el creador de contenido se fue muy disgustado con un asunto.

“Nos han cobrado el pan y el aperitivo a 3,80 euros. Muy mal otra vez”, se quejó el youtuber al finalizar su comida. Según explicó en su vídeo, ni el pan ni las aceitunas las había pedido él, y aun así se los incluyeron en la cuenta. Cocituber comenzó su recorrido en el video destacando el ambiente de lujo del restaurante, coches de alta gama en la entrada y un entorno de postín. “Aquí con los Ferraris en la puerta, regalan Porches: uno, dos, tres, cuatro”, bromeó al llegar.

Su objetivo desde el principio era claro, pegarse un homenaje gastronómico y probar algunos de los platos estrella del Filandón.

Entrantes y platos marinos como almejas, calamares, pulpo o besugo

Entre los entrantes, destacó un vasito de gazpacho por 4 euros que calificó como “espectacular, qué delicia”, y unos puerros a la brasa con salsa romesco que comparó con los calçots catalanes. También probó un carpaccio de chuleta de vaca vieja, al que elogió por la calidad de la carne aunque criticó la rúcula que lo acompañaba, “le sobra totalmente”, calificó.

Las almejas de carril, en este caso pidió media ración, le parecieron de gran nivel, al igual que el calamar de anzuelo a la parrilla, cuyo sabor multiplicaba, según él su valor “esto vale cuatro o cinco veces más... pero está diez veces más rico”. Mención especial hizo al pulpo de roca a la brasa, que calificó como “pulpo de verdad”, y al besugo a la brasa, que lo dejó sin palabras, “merece la pena únicamente venir para probar el besugo, qué locura”.

Postre de lujo y cuenta final con sorpresa

Para cerrar la experiencia, Cocituber apostó por un helado artesanal servido en cubo con toppings y chocolate caliente, concretamente la ración para dos personas. “Es el mejor helado que he probado en mi vida”, añadió.

Sin embargo, la polémica estalló al llegar a la parte final del banquete, la cuenta. El total ascendió a 167 euros, y el youtuber insistió en su enfado con el cobro del pan y las aceitunas que, según él, no había pedido, “me da igual que sea lujoso, no me puedes cobrar el pan a parte. Me enfado mucho con esto”.

El vídeo ha generado debate en redes sociales sobre la práctica común en la alta restauración de incluir suplementos no solicitados, incluso en locales de prestigio. A pesar de su queja, Cocituber reconoció haber “comido muy bien” y elogió la cocina del Filandón, uno de los restaurantes más prestigiosos de Madrid.