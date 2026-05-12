Para qué sirve el pequeño agujero que tienen las reglas: el truco que puede darte una buena imagen en tu trabajo

Una ilustración vibrante muestra una regla verde, sobre un fondo claro texturizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la regla ha evolucionado desde las primeras civilizaciones, cuando medir distancias era clave para la construcción, la agricultura y la organización de espacios. Ahora sigue estando presente en nuestro día a día, e incluso, a lo largo de nuestra vida: desde la etapa escolar hasta la universidad o el ámbito profesional, y resulta indispensable para trazar líneas rectas y medir sobre diversas superficies.

Aunque la tengamos casi diariamente en nuestras manos o dentro de nuestros estuches, siempre esconden algunos detalles que pasan inadvertidos. Uno de los más misteriosos y fascinantes es el pequeño orificio que se encuentra habitualmente en uno de los extremos de este instrumento. Lejos de ser un mero adorno estético o un hueco que usamos para distraernos cuando estudiamos, una de sus funciones es que la regla pueda colgarse de un gancho o una percha, según TN.

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Más allá del orden

Aunque pueda parecer una medida con poca importancia, lo cierto es que este uso es bastante útil para el día a día. Colgar la regla permite tenerla siempre a mano y evita que se caiga al suelo, que se pierda entre otros objetos o termine olvidada y atrapada en el fondo de una mochila. Además, este diseño facilita que la herramienta pueda guardarse de forma ordenada en pizarrones, escritorios o estantes que cuenten con ganchos.

Una regla de madera con marcas numéricas y un orificio para colgar, pende de un gancho metálico oxidado fijado a una pared blanca con textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero los beneficios van mucho más allá del simple orden. Las diferentes fuentes coinciden en que colgar este instrumento ayuda a mantenerlo en buen estado, ya que se evita que el material se doble, se raye o se rompa, algo que ocurre con mucha frecuencia cuando se la deja suelta dentro de un cajón o un bolso. Por lo tanto, el uso del agujerito prolonga significativamente la vida útil de estas herramientas.

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A pesar de que puedas pensar que esto es una tontería, lo cierto es que puede darte una buena imagen en un entorno laboral. Y es que en los talleres de diseño, estudios de arquitectura o espacios dedicados al dibujo técnico, el material es lo más apreciado y conviene mantenerlo limpio y ordenado.

Por otro lado, la creatividad de los usuarios ha otorgado a este hueco usos alternativos. Seguro que has probado a hacer pequeños círculos en el cuaderno cuando te aburrías en clase. Pero, debes saber, que el orificio también puede funcionar como un compás improvisado. De hecho, hay algunas que cuentan hasta con dos orificios para usar uno como eje central para hacer girar un lápiz y trazar círculos.

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Una ilustración vibrante muestra una regla verde, un lápiz amarillo afilado y una goma de borrar rosa sobre un fondo claro texturizado, simbolizando las herramientas esenciales para el estudio y el diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la antigüedad a tu escritorio: la evolución de la regla

Desde antiguas culturas como la egipcia, la mesopotámica, la india y la griega, el ser humano ya utilizaba reglas rudimentarias fabricadas con materiales como piedra, cobre o madera. En aquellos tiempos, las longitudes no estaban estandarizadas como en la actualidad, sino que las mediciones se basaban en las dimensiones del cuerpo humano, utilizando como referencia el tamaño del brazo, el codo, la mano o el pie, como el Museo Tecnológico ETSIDI.

El diseño de la clásica regla de escritorio de 30 centímetros que utilizamos hoy se remonta a finales del siglo XVI. Su concepción se basó en la medida de 1 pie de longitud (unos 30,4 cm), la cual fue dividida en 12 pulgadas (tomando la pulgada como el ancho de un dedo, aproximadamente 2,54 cm). Este estándar inicial se le atribuye al arabista y matemático inglés William Bedwell (1561-1632).

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Durante esa misma época, otros expertos aportaron al desarrollo de este instrumento. El clérigo Edmund Gunter (1581-1626) diseñó una variante de 2 pies de largo, y unos años más tarde, en 1631, el matemático francés Pierre Vernier (1580-1637) revolucionó la herramienta al añadir una segunda escala auxiliar (vernier o nonius) que permitió medir con un nivel de precisión mucho mayor.

El toque definitivo para las reglas modernas tal y como las conocemos no llegaría hasta finales del siglo XVIII. Con la adopción del metro como medida oficial de longitud en 1791, los fabricantes comenzaron a incorporar el milímetro como unidad de medida, dando lugar al instrumento exacto que hoy nos acompaña en los estudios y en el trabajo.

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