“Si esto se graba voy a acabar en los telediarios”: el empresario José Elías explica a alumnos lo que espera de alguien para ser un líder

José Elías ante alumnos de la ESIE. (YouTube)

José Elías tiene un perfil poco habitual, en contraposición con grandes empresarios a los que apenas escuchamos en juntas de accionistas o entregas de premios. Es uno de los hombres más ricos de España, conocido impulsor de Audax Renovables, compañía dedicada a la producción y comercialización de energía verde, así como dueño del 8,67% de la constructora OHL y del 100% de la cadena de supermercados La Sirena. 45.000 empleados dependen de él.

Estos últimos años, su afán ha sido construir una marca personal sólida, exponiéndose en algunos de los principales canales en redes sociales y televisión, mostrando su día a día -por ejemplo, que tiene avión propio, que pilota-, analizando la actualidad o ayudando a jóvenes emprendedores. Todo, en camiseta, vaqueros y zapatillas. Es en una de esas intervenciones, esta como ponente en un máster de la ESIE Business School, en la que reaviva un debate que ya hace unos días incendió el chef Dabiz Muñoz.

¿Qué dijo Muñoz? Fue en el pódcast Gastronomía 360º del Basque Culinary Center, abordando la cuestión de las largas jornadas que exige un restaurante. Antes del proyecto que le ha llevado a lo más alto, DiverXO, fue uno más en Viridiana, Catamarán y Chantarella, además de trabajar en establecimientos de cocina asiática en Londres. Y, pese a la carga, para él era vibrante: “Quería aprender mucho, no quería perder el tiempo y si tenía posibilidades de estar más horas, quería estarlas”.

El chef Dabiz Muñoz. (Europa Press)

“Solo 40 horas a la semana”

Matizó en todo momento Muñoz que la dedicación extrema debe ser una elección personal y no una obligación, si bien, a su entender, el camino para el éxito, para la trascendencia, solo pasa por una de esas dos opciones: “Para llegar a determinados sueños tienes que hacer ciertos sacrificios. No te puedo decir que si quieres ser uno de los mejores del mundo en lo que sea le puedes dedicar solo 40 horas a la semana, porque eso no ocurre”, defiende.

Las reacciones han sido numerorísimas y encendidas. No ocurrió, quizá por su menor exposición pública, cuando otro referente de la gastronomía en España pronunció algo parecido, aunque con distintas palabras. Pedro Subijana (Akelarre, tres estrellas Michelin) se preguntó: “¿Qué fenómeno de la cultura, del arte o del deporte destaca y que llega lejos trabaja solamente lo justito?“ A su juicio, ”si tú quieres llegar a donde quieres llegar, tendrás que dedicar lo que tengas que dedicar“.

¿Qué relación guarda esto con José Elías? En realidad, el empresario se ha referido a su equipo, a las en torno 20 personas de confianza con las que contacta para tener el control sobre sus compañías, no a todos y cada uno de los trabajadores. Ante alumnos de ESIE, algunos de ellos futuros líderes, expuso lo necesario que es para él contar con personas con las que pueda hablar en cualquier momento del día, que le puedan seguir el ritmo.

La vida personal de José Elías, el multimillonario que superó la ruina: “Un poco rojillo”, su joven novia venezolana y sus dos identidades.

“Si los llamo, me cogen el teléfono”

"Esto que te voy a decir es políticamente incorrecto -antepuso Elías- y si se graba, seguramente voy a salir en los telediarios, pero cuando yo los llamo un sábado a las 11 de la noche, me cogen el teléfono a la primera, y eso es responsabilidad. Tú llamas a tu hermano el sábado a las 11 y te lo coge, pues tú llamas a tu equipo y te lo coge. Y eso es lo que buscamos en las empresas. Los altos directivos, los líderes, es eso, es plena dedicación".

Este extracto fue subido por un usuario a TikTok, un vídeo con gran repercusión ya solo en sus primeras 24 horas, acumulando cerca de 700 comentarios. Ya el primero de ellos dice: “Políticamente incorrecto no, es ilegal”. Es más que probable que ninguno de los estrechos colaboradores de Elías considere esto, fieles de la filosofía de remar las 24 horas por los objetivos, pero para el común de trabajadores, la ley indica que la desconexión es un derecho. Que no hay obligación de coger esa llamada de teléfono.

Es por esto que Elías, consciente del impacto de cada una de sus intervenciones y también de que estaba siendo grabado, así como del complejo contexto laboral de buen número de trabajadores en España, vaticina que sus palabras acabarían en los medios. Se dirigía a alumnos que aspiran a parecerse a perfiles como el suyo. El eterno planteamiento de trabajar para vivir o vivir para trabajar, que en tantos casos no se trata de una elección.