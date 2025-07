Salir del armario y casarte en el pueblo: “Eran más grandes nuestros propios miedos que los que había en realidad”

Jesús, a la derecha, junto a su marido José Luis. (Cedida a Infobae)

Jesús Muñoz reconoce que le costó asumir su homosexualidad y salir del armario. A principios de los 2000, explica, el contexto era menos favorable en España para el colectivo LGTBIQ+ y temía no ser aceptado o tener problemas en ciertos ámbitos. Pero pese a sus miedos y la escasez de referentes en su entorno, un día empezó a hablar con un hombre a través de un chat y, tras meses de conversaciones, decidieron verse en persona. Sin saberlo, en ese encuentro conoció a la persona que años más tarde, en 2009, se convertiría en su marido gracias a la ley de matrimonio igualitario, que este 2025 cumple dos décadas desde su aprobación.

“A los dos nos costó un poco ese paso de reconocer que estábamos sintiendo algo más que una amistad y al principio incluso nos veíamos a escondidas porque nuestras familias aún no lo sabían, pero después empezamos a salir como pareja y todo fue muy bien. Al año y medio de conocernos decidimos vivir juntos”, cuenta Jesús a Infobae España al otro lado del teléfono desde Alcázar de San Juan, la localidad de Ciudad Real de unos 30.000 habitantes donde vive junto a su marido, José Luis.

Como ambos provienen de familias conservadoras, explica Jesús, prefirieron formalizar su matrimonio, aunque también se casaron para contar con “un mayor respaldo legal”, pues la norma aprobada en 2005 reconoce a las parejas homosexuales los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de diferente sexo, entre ellos la adopción, además de garantizar que tienen los mismos derechos en la gestión de los bienes en común y en la herencia o en cuanto a la pensión de viudedad. Se casaron en el mismo pueblo donde viven actualmente y reconocen que al principio, inconscientemente, intentaban evitar cogerse de la mano al pasear o darse un beso en público por el “qué dirán”, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba más de “sus propios miedos que los que había como tal en la realidad”.

Jesús y José Luis de vacaciones. (Cedida a Infobae)

“Cuando sabes que eres distinto tienes miedo, y crees que todo el mundo te va a rechazar, pero no fue así, nunca hemos tenido problemas en el pueblo ni en el trabajo, a excepción de alguna mirada un poco rara”, relata. Y es que aunque este no sea su caso, la realidad de las personas homosexuales, bisexuales o transgénero suele discurrir a velocidades diferentes en las ciudades y en los pueblos, ya que en el mundo rural el colectivo está más expuesto a la invisibilidad, la estigmatización, la propia familia o ser el centro de los cotilleos, problemas que ocurren de forma menos frecuente en una gran ciudad.

Recortes en derechos

A pesar de los avances sociales y legislativos en materia de igualdad, a lo que sí temen actualmente Jesús y José Luis es que el auge de la extrema derecha ponga en peligro los derechos conquistados, tal y como ha ocurrido en países como Hungría y Polonia, cuyos gobiernos han promovido políticas que dificultan la visibilidad y protección de las personas LGTBIQ+, con leyes que restringen la información sobre diversidad sexual en escuelas y medios y que limitan los derechos de adopción. De hecho, recuerdan, “no hace falta salir de España para encontrar estos ejemplos”, ya que en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid se han aprobado cambios legislativos que afectan a leyes previamente destinadas a la protección y promoción de los derechos del colectivo.

En concreto, el Gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana han impulsado una reforma para modificar la ley LGTBI autonómica, recortando recursos para campañas de sensibilización y eliminando algunos protocolos específicos de atención a personas trans en centros educativos y sanitarios, mientras que en la Comunidad de Madrid el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso también ha planteado recortes en su ley LGTBI.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

“Tenemos miedo porque esto no solo ocurre en Hungría o Polonia, sino también aquí en España, como ha pasado en la Comunidad Valenciana y Madrid. Cuando ya pensábamos que nuestros derechos como colectivo están garantizados, vemos cómo puede haber retrocesos por imposición de algunos gobiernos conservadores”, indica Jesús, quien no obstante advierte: “Seguiremos peleando para que no se den pasos atrás”.

A día de hoy, el matrimonio igualitario es una realidad en 39 países del mundo, siendo Tailandia el último en aprobado en enero de este año.