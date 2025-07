Frank Cuesta abandona Tailandia para comenzar un nuevo proyecto en otro país: “He aprovechado que he quedado libre de todos los cargos”

Frank Cuesta, entre lágrimas, se defiende de sus nuevas acusaciones (YouTube).

Frank Cuesta ha sido uno de los españoles más famosos de internet durante mucho tiempo. Sin embargo, después de poner en tela de juicio toda la vida que había construido en Tailandia, llegando a admitir supuestamente bajo amenazas que los animales de su santuario habían sido adquiridos de manera ilegal y sin contar con los permisos pertinentes, su reputación cayó a los suelos.

Ahora, el conocido activista ha decidido cambiar de aires tras una etapa complicada marcada por problemas legales en Tailandia. Aunque no se trata de una ruptura definitiva con el país asiático, donde reside desde hace años y formó una familia, el naturalista español ha puesto rumbo a Australia para comenzar un nuevo proyecto que, según ha adelantado, será muy relevante en su trayectoria.

El también youtuber, de 53 años, se encuentra más tranquilo tras haber resuelto la mayoría de sus enfrentamientos judiciales. La más reciente fue la acusación por tenencia ilegal de varias nutrias exóticas en su santuario, un caso que se ha cerrado con una multa económica cercana a los 800 euros. “No ha habido cárcel ni ninguna sentencia negativa en ese sentido. El juez ha sido muy correcto, me ha dejado muy tranquilo”, ha señalado en un vídeo publicado en su canal.

A pesar de que la parte más dura del proceso ha concluido, Cuesta aún debe completar horas de trabajo comunitario, una sanción impuesta en el marco de la legislación tailandesa sobre fauna silvestre. Por ello, aunque ha salido temporalmente del país, asegura que volverá para cumplir con todas sus obligaciones. “Tailandia es mi casa y el Santuario es mi hogar. Que no me voy a ningún sitio”, ha subrayado, desmintiendo así los rumores que lo señalan como prófugo de la justicia.

Mientras tanto, su destino inmediato es Oceanía. Australia ha sido el lugar escogido para desarrollar un nuevo plan profesional, aunque todavía no ha dado muchos detalles. “Hay varios proyectos que tenemos pensados y uno de ellos es aquí en Australia, con lo cual he aprovechado que he quedado libre de todos los cargos, he cogido un avión y me he venido para acá para ya ir iniciando ese proyecto”, ha adelantado, manteniendo el misterio en torno a su nuevo emprendimiento.

Un posible retorno a España

En su estilo habitual, cercano y directo con sus seguidores, Cuesta ha asegurado que este nuevo paso no significa el cierre de su etapa asiática. “Sé que se ha montado lío en las redes sociales, donde han dicho que no voy a volver, pero sí que lo voy a hacer”, ha explicado, con el tono firme que lo caracteriza.

Australia será su base durante un tiempo no determinado, y el de León ha comentado que piensa viajar allí un par de veces al año, combinando su trabajo entre ambos continentes. Además, ha dejado entrever que España también podría estar en su ruta próximamente. Y es que, a comienzos del mes de junio, comenzó a dar pistas a sus seguidores sobre un posible regreso a nuestro país: “Cuando pueda salir, lo primero que haré será ir a España. El Hormiguero lleva meses invitándome y no he podido ir. Y además, tengo un proyecto con mis hijos: vamos a hacer una serie y viajaremos por diferentes países”.

