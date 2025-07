Esta es la razón por la que el calor nos vuelve más agresivos, según una psicóloga

Una pareja se refresca en una fuente de agua durante la primera ola de calor en Sevilla, España. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

La ola de calor ha terminado en España, pero las altas temperaturas se mantienen. El país ha vivido su primer episodio de temperaturas récord en el mes de junio, con regiones que han superado los 40º C de máxima y mínimas que no bajaban de los 25º C. Es un comienzo brusco para una estación que se avecina más calurosa de lo normal, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con temperaturas por encima del promedio en todo el país.

Los episodios de calor extremo presentan un riesgo para nuestra salud física y también nuestra salud mental. Uno de los efectos más extendidos parece ser la agresividad. Existe una clara relación entre el aumento del calor y la agresividad, que ha sido ampliamente estudiada. Los resultados de los estudios parecen claros: a mayores temperaturas, más agresivos nos volvemos. Hasta tal punto que algunos investigadores alertan de un fenómeno conocido como calor criminal, según el cual los crímenes violentos como los feminicidios se incrementan en días con temperaturas por encima de los 34º C.

¿Por qué somos más agresivos con el calor?

Una mujer usa un abanico con el lema 'Puto calor'. (REUTERS/Jon Nazca)

La relación entre el calor y la agresividad ha sido ampliamente demostrada, pero las causas no están claras. Según explicó Aude Caria, psicóloga y directora de la organización pública francesa Psycom, a Ouest-France, los periodos de calor intenso pueden causar diversos problemas, como los trastornos del sueño a causa del calor nocturno. “Dormir mal significa estar cansado y, por lo tanto, más irritable”, dijo la experta.

En algunos casos, la ecoansiedad puede estar detrás de esta irritabilidad, según Caria, pues los episodios de calor extremo “nos recuerdan o refuerzan los miedos sobre nuestro entorno”, expresó la psicóloga. Esta angustia por el futuro climático del planeta se exacerba ante fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor.

El calor, en general, provoca estrés e incomodidad. Nuestro cerebro se activa e intenta buscar soluciones ante la sensación de sofoco. En este proceso, el hipotálamo juega un papel clave como termostato del cuerpo, según Susana P. Gaytan, profesora de Fisiología en Universidad de Sevilla. “Si el calor aumenta demasiado, el hipotálamo da la señal de alarma para acelerar la pérdida de calor", explicó Gaytan en un artículo de The Conversation.

Para ello, el hipotálamo ordena que la sangre se mueva desde el interior de nuestro cuerpo hacia nuestra piel. “Por eso al acalorarnos se nos pone la cara roja: nos llega más sangre al rostro“, dijo Gaytan. El cuerpo continúa aumentando la producción de sudor para bajar la temperatura. ”Todos estos procesos se relacionan con finos ajustes nerviosos y hormonales que también nos pueden generar una emoción“, advirtió la experta. ”Las rutas nerviosas que mantienen nuestros estados de ánimo se ven afectadas por el calor. Así que, en cierto modo, anímicamente también “nos vamos a ir calentando”, porque el aumento de la temperatura hará crecer nuestro enfado y frustració“, añadió.

Además, la irritabilidad que traen consigo las altas temperaturas afectan sobremanera a las personas vulnerables. “Quienes toman medicamentos para enfermedades crónicas, por ejemplo, se verán más afectados por el aumento de las temperaturas”, señaló Caria. “También lo estarán quienes padecen problemas de salud mental y toman antidepresivos o ansiolíticos, por ejemplo”, añadió la psicóloga.

Las personas mayores también están en el punto de mira. Un estudio realizado en julio de 2019 por el Centro de Medicina Ambiental de la Universidad Médica de Viena (Austria) encontró un “aumento significativo del estrés, la ansiedad y la depresión entre las personas mayores y frágiles, pero también entre los jóvenes que no están tan en forma como podrían”. Según Hans-Peter Hutter, uno de los investigadores del estudio, es la “perspectiva de no poder escapar del calor” lo que provoca estos problemas psicológicos.