Casa Real emite un comunicado tras registrar sus cuentas números rojos: “Desde el punto de vista estrictamente presupuestario...”

Felipe VI y Letizia en el Alcázar de Sevilla. (Efe)

A principios de esta semana, ha salido a la luz la noticia de que el Palacio de la Zarzuela habría cerrado el ejercicio económico del año 2024 en números rojos. De esta manera, se ha sabido que la Corona Española ha registrado unas pérdidas de 99.591 euros, una cifra que ha causado sorpresa por tratarse de una situación inédita durante el reinado de Felipe VI y Letizia. Sin embargo, se ha conocido que esa cantidad tiene una explicación diferente de la que en un primer momento ha circulado en el entorno mediático y político.

Ante la difusión de estas informaciones y la interpretación de que la Casa Real tendría que recurrir a sus reservas para cuadrar las cuentas, la institución ha emitido un comunicado con la intención de aclarar el origen y el significado de esas cifras. Felipe VI y Letizia han querido responder de forma detallada para disipar cualquier duda sobre la situación financiera real de la Corona y, en particular, la economía de los soberanos.

En el escrito, la Casa Real ha asegurado que el resultado final del ejercicio no ha sido negativo, sino positivo. Así, las cuentas de 2024 tendrían un saldo positivo de 138.304 euros, según la institución. Esta diferencia entre las cifras de saldo negativo y saldo positivo se explica por la forma en que se aplican distintos criterios contables.

Felipe VI y Letizia a su salida del restaurante O'Peirao, a 27 de septiembre de 2024, en Combarro, Pontevedra, Galicia. (ELENA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)

El comunicado de la Casa Real

De acuerdo con la información publicada por El Debate, “desde el punto de vista financiero, la cuenta del resultado económico patrimonial, integrada en las cuentas anuales de la Casa Real, refleja las variaciones experimentadas por el patrimonio de la Casa a lo largo del ejercicio 2024. Se formula desde una perspectiva financiera, lo que supone tener en cuenta elementos como valoración del inmovilizado material e inmaterial a la fecha de cierre del ejercicio, las amortizaciones practicadas del ejercicio y la situación de la tesorería”.

La Casa Real ha explicado que “la financiación de 2.481.798,50 euros aplicada este año y procedente de fondos propios (reservas) no se considera ingreso, ya que formaba parte previamente del patrimonio institucional. La lectura del apartado denominado ‘cuenta del resultado económico patrimonial’ de las cuentas anuales de la Casa a 31 de diciembre de 2024 permite comprobar que el Patrimonio se ha reducido en 99.591,80 euros”. No obstante, han subrayado que el resultado negativo de este apartado no implica que el balance general del ejercicio haya acabado en déficit.

“Desde el punto de vista estrictamente presupuestario, en el ejercicio 2024 la Casa ha dispuesto de 8.431.150,00 euros de los Presupuestos Generales del Estado, incrementados con 2.481.798,50 euros procedentes de fondos propios, que han permitido acometer gastos por importe de 10.774.644,50 euros, resultando un saldo sin ejecutar de 138.304 euros, que se incorporaron el 1 de enero de 2025 a reservas”. De este modo, la Casa Real ha explicado la necesidad de distinguir entre el resultado patrimonial y la ejecución presupuestaria.

En el resultado patrimonial sí se ha dado una reducción cercana a los 100.000 euros. Sin embargo, en la conclusión del ejercicio presupuestario, se ha producido un saldo positivo, con 138.304 euros que han pasado a engrosar las reservas de la institución al arrancar el nuevo año. Los reyes Felipe VI y Letizia, por tanto, no han cerrado el ejercicio 2024 en números rojos, según los datos proporcionados por la propia Casa Real. Al contrario, han terminado el año con superávit presupuestario.