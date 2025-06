Las vacaciones en pareja de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en San Sebastián: belleza natural y comodidad en plena ola de calor

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia (EUROPA PRESS).

Disfrutando de unos días en solitario, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia han sido fotografiados este pasado fin de semana aprovechando un día de sol y mar en la emblemática playa de La Concha, en San Sebastián. Lejos del foco mediático que ha marcado gran parte de su vida, el ex duque de Palma y su pareja eligieron pasar desapercibidos en uno de los arenales más concurridos del norte peninsular, el pasado sábado 28 de junio, en plena ola de calor, tal y como ha informado El Diario Vasco.

Relajados y ajenos a miradas curiosas, la pareja compartió momentos de descanso en la arena. Urdangarin, con bañador verde y gafas de sol, fue visto leyendo un libro mientras Armentia tomaba el sol a su lado. Ambos se mostraron naturales y cómodos, fundiéndose con el resto de los bañistas que abarrotaban La Concha, una playa urbana flanqueada por los montes Urgull e Igeldo, famosa por sus aguas tranquilas y su ambiente familiar.

El entorno escogido no fue casual. Con más de un kilómetro de longitud, servicios completos y vistas privilegiadas, La Concha es uno de los destinos favoritos para quienes buscan combinar belleza natural y comodidad. Además, su cercanía con la playa de Ondarreta —a la que se puede llegar a pie a través del Pico del Loro en marea baja— la convierte en un rincón ideal para paseos tranquilos en pareja.

Playa de la Concha, en San Sebastián (Shutterstock).

Este paseo por San Sebastián llega en un momento muy especial para Urdangarin, quien vuelve a acaparar titulares, no tanto por su vida sentimental como por el giro que ha dado su trayectoria profesional. El que fuera jugador profesional de balonmano y yerno del rey Juan Carlos I, ha iniciado una nueva etapa marcada por la introspección y el trabajo personal. En una reciente entrevista con La Vanguardia, aseguró haber redescubierto “la belleza de las cosas sencillas” y sentirse cómodo con una rutina alejada de los focos: “Madrugo, hago deporte, me pongo a trabajar después y luego me dedico a distintas aficiones y hago las labores de casa junto a mi pareja”, confesó.

Un nuevo horizonte profesional

Tras cumplir condena por el caso Nóos y separarse oficialmente de la infanta Cristina en diciembre de 2022 —con quien estuvo casado 26 años y tuvo cuatro hijos—, Urdangarin se ha reorientado profesionalmente y ahora dirige su propia empresa de coaching, Bevolutive by Iñaki Urdangarin. El proyecto, que combina distintas ramas del desarrollo personal y profesional, ofrece servicios de acompañamiento tanto a deportistas como a líderes empresariales y particulares. En sus propias palabras, su objetivo es “ayudar a personas, a deportistas, a directivos de empresas, a superar momentos difíciles o a plantearse metas nuevas en cuanto a liderazgos o gestión de equipos”.

Portada de la revista 'Lecturas'

A esta reinvención profesional se suma otro proyecto que podría sacudir, una vez más, a la familia real: la publicación de sus memorias. Aunque no hay confirmación oficial, la periodista Pilar Eyre reveló que el ex duque de Palma estaría escribiendo una biografía sin filtros ni restricciones, lo que ha despertado una gran expectación mediática. Además, las recientes imágenes de Urdangarin en la playa francesa de Ilbarritz, revisando unos documentos, no han hecho más que avivar las sospechas sobre la inminencia del libro.

Desde que iniciaron su relación hace ya cuatro años, Iñaki y Ainhoa han optado por la discreción. Se conocieron en un bufete de abogados en Vitoria, mientras él cumplía condena en régimen de tercer grado. Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que se han dejado ver en público, aunque su presencia nunca pasa desapercibida.