La reina Letizia eclipsa Sevilla con su vestido azul de flores doradas de Carolina Herrera

Felipe VI y Letizia en el Alcázar de Sevilla. (Efe)

Los Reyes han comenzado su semana laboral un día antes de lo habitual, este domingo 29 de junio, con una visita a Sevilla. A pesar de las altas temperaturas, Felipe VI se ha encontrado a las cinco de la tarde en el Real Alcázar de Sevilla con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con quien ha mantenido una reunión con motivo de la celebración de la IV Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo de Naciones Unidas.

Unas horas más tarde ha hecho su aparición la reina Letizia, quien junto a su marido ha presidido una cena con motivo de esta conferencia. Una cita muy especial que ha tenido también lugar en el Real Alcázar de la capital andaluza, un palacio que cabe recordar es la residencia oficial de la familia real cuando visita la capital hispalense, y donde la reina ha sorprendido gracias a su estilismo.

Entre sus muros los reyes han recibido a los presidentes, jefes de estado y representantes de los diferentes países de la ONU que han viajado a España para la ocasión y que no han tenido problemas en hacer frente a la ola de calor.

SEVILLA, 29/06/2025.- El rey Felipe VI (i) y la reina Letizia durante la recepción previa a la cena de gala que han ofrecido a los líderes mundiales que asisten a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. EFE/ Chema Moya POOL

Para esta cena, Leticia ha querido hacer un guiño a la ciudad al apostar por un vestido de Carolina Herrera, que ya estrenó en febrero del 2019 durante la visita de Estado a Argentina, y que recuerda a un mantón de Manila.

Se trata de una pieza que la diseñadora venezolana hizo en exclusiva para ella, pues está confeccionada a medida. Es de color azul oscuro y cuenta con diferentes aplicaciones doradas que recrean motivos florales. De tirantes, cuenta con un favorecedor escote en forma de pico y largo midi.

Felipe VI y Letizia, junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en el Alcázar de Sevilla. (Efe)

En esta ocasión la reina lo ha combinado con unos slingback dorados de Magrit, con un tacón pequeño y cómodo perfecto para su dolencia en los pies, y una cartera de mano a tono. En cuanto a las joyas, la mujer de Felipe VI ha optado por unos pendientes de oro amarillo pequeños y su inseparable anillo de Coreterno, optando por unos complementos muy discretos que han hecho que todo el protagonismo se lo llevara a su vestido.

Reencuentro entre Leonor y Letizia. (EFE)

El discurso de Felipe VI

El Rey ha pronunciado un discurso al finalizar la cena en el que, entre otras cosas, ha dicho que: "La Reina y yo tenemos el honor de darles la bienvenida al Real Alcázar de Sevilla y a este Patio de las Doncellas. Este escenario es un magnífico ejemplo de todo lo que representa la ciudad: un auténtico crisol de orígenes, culturas y escuelas de pensamiento, cuya apertura y cordialidad no son solo rasgos externos, sino una genuina forma de ver el mundo. Permítanme recordar aquí las palabras atribuidas a Averroes, el filósofo del siglo XII de Al-Ándalus (nacido en Córdoba), que lamentablemente siguen siendo tan pertinentes ahora como lo fueron hace tantos siglos… En aquel entonces dijo: ‘La ignorancia conduce al miedo, el miedo al odio y el odio a la violencia. Esta es la ecuación’. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que esta ecuación, tan simple como preocupante, puede explicar algunos de los conflictos de nuestro tiempo. También puede explicar en parte la erosión del mundo multilateral.

SEVILLA, 29/06/2025.- El rey Felipe VI (i) y la reina Letizia (d) a su llegada, este domingo, a la cena de gala que han ofrecido a los líderes mundiales que asisten a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. EFE/Mariscal POOL

Damas y caballeros, esta Conferencia en Sevilla es de enorme valor, precisamente porque la ecuación que la hace posible y le da contenido es todo lo contrario. Lo que nos trae a Sevilla durante los próximos días, y lo que esperamos de esta conferencia, representa una fuente tangible de esperanza para el futuro ante los acontecimientos y tendencias profundamente preocupantes y aterradores que presenciamos en nuestro mundo; y es, sin duda, una ecuación opuesta alentadora que reaviva nuestra maltrecha confianza en la Humanidad.

¿Podemos asegurar que no todo está perdido, que no hemos desperdiciado tantas décadas de verdadero avance en la construcción de un mundo más estable, pacífico, próspero y sostenible? Todos tenemos voz y voto para que sea posible decir SÍ. Con tantas voces que acusan al mundo multilateral de ineficiencia y estancamiento, esta Conferencia demuestra que, aunque no siempre sea la ruta más directa ni la más rápida, el multilateralismo sigue siendo el camino más eficaz y duradero hacia la paz y el progreso, porque nos incluye a todos y da voz a todos. En un momento en el que se suele afirmar que se están derrumbando los puentes del diálogo, esta Conferencia reúne a más de diez mil personas de todos los lugares y orígenes para debatir cómo modernizar el marco de financiación para el desarrollo, haciéndolo más eficaz, ambicioso y resiliente para afrontar los complejos desafíos de un mundo en rápida evolución.

El rey Felipe VI (c-i) y la reina Letizia (d, de espaldas); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (c-d); el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i, de espaldas); el emir de Catar, el jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani (i), y el primer ministro nepalí, Khadga Prasad Oli (d), durante la cena de gala ofrecida este domingo a los líderes mundiales que asisten a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. EFE/ Chema Moya POOL

Aunque muchos afirman que el sistema de la ONU sufre de fatiga crónica, esta Conferencia refleja la importancia continua de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como se establecen en la Agenda que la ONU adoptó hace una década. Dicha Agenda, a tan solo 5 años de su fecha límite, sigue siendo un referente para nuestra ambición y dedicación como ciudadanos del mundo. Nos encontramos en el lugar perfecto para reunirnos y construir consensos. España les da la bienvenida como un país que cree que el pragmatismo nunca debe ir en contra de los principios y valores.

También creemos que solo mediante una amplia participación el mundo tendrá la verdadera oportunidad de superar desafíos globales como el hambre y la pobreza extrema, la igualdad de género, el cambio climático y muchos más. Por todas estas razones, la ONU, con los valores de su Carta, sus agencias, sus normas y su presencia sobre el terreno, es más vital que nunca. Nos enorgullece ser anfitriones de esta Conferencia Internacional, tras las celebradas en Monterrey, Doha y Adís Abeba. Será un espacio para dialogar, en un momento crucial, sobre la financiación y la gobernanza del desarrollo global, los sistemas fiscales, la financiación privada y la maximización del impacto de la AOD. Esperamos con interés la adopción, por consenso, del Compromiso de Sevilla y el lanzamiento de la Plataforma de Acción de Sevilla (PAS). A partir de hoy, estas serán la hoja de ruta para revitalizar el marco de financiación para el desarrollo.

El rey Felipe VI ofrece un discurso, este domingo, durante la cena de gala que han ofrecido los reyes a los líderes mundiales que asisten a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. EFE/ Mariscal POOL

Excelencias, un poeta español, Antonio Machado, nacido en Sevilla hace 150 años, escribió “hoy es siempre hoy”, instándonos a actuar ahora, no más tarde. Tengámoslo presente como lema para impulsar nuestra voluntad y capacidad de avanzar en la financiación del desarrollo, iluminando su camino en este tumultuoso siglo XXI. Hagámoslo aquí y ahora: en Sevilla, en España, en 2025. Millones de personas están atentas a esta Conferencia. Sus esperanzas y necesidades merecen resultados, y ciertamente no merecen el fracaso ni la decepción. ¿Qué mejor lugar y qué mejor momento para reavivar su confianza? La reina Letizia y yo les deseamos éxito; esperamos que disfruten de su estancia en Sevilla. Bienvenidos a España y a Andalucía.