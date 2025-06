Kiko Hernández hace saltar las alarmas sobre su estado de salud: “Le he dicho al médico que era el último día de ‘Tentáculos’ y me ha dejado irme”

Kiko Hernández en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ya ha llegado el verano, y con él cambia la programación en la televisión. Comienzan a haber ausencias, cambios de horarios e incluso hay algunos programas que interrumpen su retransmisión. Este lunes, Tentáculos se despide de su audiencia antes de entrar en el paréntesis veraniego, pero la última entrega ha estado marcada por una noticia de uno de sus colaboradores, Kiko Hernández, quien aprovechó para contar en primera persona un problema de salud que le llevó a ser operado esta misma mañana.

Este último año ha estado lleno de altibajos profesionales para el colaborador. Tras la cancelación de Ni que fuéramos shh en el canal TEN, algunos de sus compañeros probaron suerte en Televisión Española con La familia de la tele, aunque ha sido un proyecto efímero. Por su parte, el que fuera finalista de Gran Hermano regresó de nuevo a la pequeña pantalla como colaborador del programa Tentáculos, conducido por Carlota Corredera.

Carlota Corredera y Aitor Albizua, en 'La familia de la tele'. (RTVE)

Con el inicio de julio, numerosas emisiones llegan a su fin este mismo lunes, en un respiro tras largas temporadas de trabajo sin interrupciones. Precisamente, en la apertura de Tentáculos este lunes llamó la atención la ausencia de Kiko en el popular salón del pisito, lo que generó preocupación y muchas preguntas entre los espectadores.

La presentadora aseguró que Kiko Hernández estaría presente en esta última entrega, a pesar de los problemas médicos que había sufrido recientemente. Por su parte, el colaborador decidió hacer acto de presencia para dar explicaciones presencialmente y despedirse de la audiencia. De esta manera, no tardó demasiado en aparecer en el plató de televisión.

“He estado una hora en quirófano”

Sin rodeos, el colaborador explicó su situación: “Esta mañana a las 10:30 horas me estaban operando de una especie de bulto que me ha salido entre la espalda y el glúteo”, comenzaba relatando sobre la intervención quirúrgica a la que se había sometido. Pero lo más llamativo fue su petición al equipo médico para poder estar presente en el programa a pesar de las indicaciones médicas. “Me han dicho que cuatro días de reposo, pero le he dicho a la médico que era el último día de Tentáculos, que nos ve y se ríe mucho con nosotros, y me ha dejado irme, pero firmando el alta voluntaria y bajo mi responsabilidad. Hoy estoy un poquito sub, pero no podía dejaros solos”, ha detallado.

Kiko Hernández esta mañana en el hospital. (Instagram)

Además, Kiko ha querido dar detalles sobre la operación: “He estado una hora en el quirófano y me han puesto la epidural. Pero sigo siendo el mismo, el Grinch, y hoy tengo muchas exclusivas y contenidos de la boda de Marta López”, comentaba entre bromas mientras mostraba un cansancio evidente, producto de la intervención y los efectos de la anestesia.

La preocupación por el estado del colaborador había comenzado horas antes, cuando él mismo compartió en sus redes sociales una imagen desde el hospital, en la que se le veía con una vía intravenosa para la administración de medicamentos. Aunque no especificaba la causa exacta de su ingreso, su mensaje reflejaba el agotamiento acumulado: “Después de una temporada de Tentáculos, una boda, una función de teatro y un cumpleaños... Este fue el resultado”, escribió, dejando claro el ritmo frenético que ha llevado en las últimas semanas.

Kiko Hernández de camino a la boda de Marta López.

A pesar de todo, no quiso perderse esta última entrega del programa antes del verano y pido el alta voluntaria. Así, se ha despedido como es debido y ha compartido con sus compañeros y espectadores un último rato antes de la pausa estival.