Alejandra Rubio estalla y emite un comunicado tras recibir duras críticas en su programa: “Me siento incomprendida”

Alejandra Rubio se ha enfrentado a un aluvión de críticas tras su polémico gesto en redes sociales. La influencer y su novio, Carlo Costanzia, compartieron un vídeo en el que aparecían frente a la cárcel en la que se encuentran los hermanos del actor, Pietro y Rocco, para felicitar a gritos y con fuegos artificiales al primero por su cumpleaños. La joven ha sido cuestionada incluso por sus compañeros del programa Vamos a ver, por lo que este jueves ha emitido un comunicado en sus redes sociales.

24 horas después de su tensa aparición en el espacio matinal de Telecinco, Joaquín Prat y el resto de colaboradores han cuestionado la actitud que mostró la hija de Terelu Campos, dedicándole duros comentarios ante los que ella ha reaccionado públicamente.

En un escrito compartido en su perfil de Instagram, Alejandra confiesa sentirse “tremendamente incomprendida” y admite que parte de la responsabilidad recae en ella, argumentando: “En esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos”. La nieta de Teresa Campos apunta que no ha monetizado la situación de sus cuñados ni ha realizado exclusivas sobre el caso, puntualizando: “No hago exclusivas hablando de cosas como esta”.

Así, Alejandra admite haberse equivocado en ocasiones, pero denuncia la presión que siente a su alrededor: “Da la sensación de que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme(nos)”.

En su comunicado, Rubio expresa el deseo de sentir más apoyo y menos reproches, aunque también reconoce que en el entorno televisivo en el que trabaja, esa expectativa rara vez se cumple. “Echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche”.

“Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límite para mí”, prosigue la joven, que asegura que no se autopercibe como una persona soberbia, sino como “una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande, porque a veces en este mundo hace falta tenerla, y así no permitirme sentir más dolor”.

Finalmente, Alejandra aclara que su escrito “no es una justificación”, sino una forma de expresarse, aunque reconoce que a muchas personas les costará entenderla porque nunca muestra todo de sí.

Las críticas de Joaquín Prat

El comunicado de Alejandra Rubio se produce tras el duro análisis que los rostros de Vamos a ver han hecho de su aparición de este miércoles. El primero en pronunciarse fue el presentador, Joaquín Prat, que le quiso mandar un mensaje: “Alejandra, a ver si te ubicas ya de una vez. Aquí no vienes con el enemigo, te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que estás con el enemigo, a lo mejor deberías replantearte qué es lo que quieres hacer”, le espetó.

Alessandro Lequio, por su parte, apuntaba: “El dolor de tener a un hermano en la cárcel no está reñido con el pudor. Y montar ese numerito es de una total falta de pudor. Exhibirte en las redes frente a una cárcel repartiendo besitos a unos condenados por intento de homicidio es un intento muy burdo de blanquear un delito gravísimo. La empatía no puede estar por encima de la justicia”.

Finalmente, Antonio Rossi comentaba que “llueve sobre mojado”. “No está ubicada. Su marido ha montado una barbería porque ganan dinero en los medios de comunicación. Ni es abogada, ni actriz, ni diseñadora. Es una colaboradora, ganan dinero ella y su pareja de los medios de comunicación exponiendo su vida”, sentenció el colaborador.