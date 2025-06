Una fuente cercana a los Windsor actualiza sobre Kate Middleton tras su ausencia en Ascot: “El miércoles fue una llamada de atención, no un hecho aislado”

FILE PHOTO: Horse Racing - Royal Ascot - Ascot Racecourse, Ascot, Britain - June 23, 2023 Catherine, Princess of Wales is pictured at the racecourse REUTERS/Toby Melville/File Photo

Durante las últimas semanas, el nombre de Kate Middleton ha vuelto a las portadas de la prensa real. Su retorno paulatino a los compromisos tras varios meses de ausencia ha generado tanto expectación como interrogantes. La princesa de Gales ha sido vista en varios actos destacados de la familia real, como el tradicional Trooping the Colour, que celebra el cumpleaños oficial del monarca, y la solemne ceremonia del Día de la Jarretera en Windsor. Por ello, todo indicaba que la recuperación de Kate marchaba con paso firme.

Sin embargo, un inesperado cambio de planes ha vuelto a poner en el foco la salud de la princesa. Kate tenía prevista su presencia junto al príncipe Guillermo en la segunda jornada del prestigioso evento ecuestre Ascot, uno de los encuentros sociales más relevantes de la aristocracia británica. Ambos iban a participar en el desfile real a bordo del segundo carruaje, pero en los minutos previos a su inicio, Middleton se dio de baja sin previo aviso, provocando revuelo entre el personal del Palacio.

El príncipe de Gales fue rápidamente reubicado en el coche junto al rey Carlos III y la reina Camila. La ausencia de Kate, en un acto tan simbólico y público, no tardó en generar inquietud. Según relató una fuente con conexiones dentro del personal palaciego al medio The Daily Beast, “todos andaban de un lado a otro, preguntándose: ‘¿Qué pasa?’. En un momento iba, y al siguiente no. Este es uno de los días más importantes del año en el calendario real; nadie se pierde Ascot por capricho, así que cundió el pánico”.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Catalina, princesa de Gales, son fotografiados durante la procesión real antes de las carreras del día (REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo)

Según diversas fuentes cercanas a Buckingham, la semana previa al evento habría sido especialmente exigente para la princesa. Si bien su reaparición fue celebrada, también significó un desgaste significativo. En un contexto donde tanto ella como el rey Carlos III enfrentan tratamientos médicos, su participación en actos públicos es evaluada con extrema cautela.

Ailsa Anderson, ex portavoz de la reina Isabel II, ha explicado en una entrevista a People que Kate “está siendo sensata, escuchando lo que su cuerpo le dice y retomando la vida pública con calma”. Según esta visión, la cancelación no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia de recuperación gradual. “La naturaleza le proporciona mucho sustento, y tiene la suerte de tener hogares en algunos de los lugares más hermosos de Gran Bretaña: en Norfolk y en la finca de Windsor”, ha añadido Anderson.

Un antiguo miembro del personal de Palacio, que ha preferido mantener el anonimato, ha sido más directo: “El miércoles fue una llamada de atención, no un hecho aislado. Nunca le ha resultado fácil lidiar con las apariciones públicas, ni con la atención y las críticas que las acompañan, y esta semana fue demasiado. Kate está recalibrando toda su vida, su equilibrio entre vida laboral y personal”, ha confesado.

Recuperación y límites en un año delicado

Desde que la princesa de Gales anunció que se encontraba en tratamiento por cáncer, su agenda quedó en suspenso. Aun así, en este 2025, estaba previsto que retomara poco a poco su papel institucional, sin compromisos fijos ni calendarios cerrados. La estrategia era clara: reaparecer solo cuando se sintiera en condiciones de hacerlo.

Pero su reciente actividad ha sido más intensa de lo esperado. Tres apariciones en menos de siete días habrían sido excesivas, según personas del entorno. “Lo importante aquí es la recuperación de Kate. Desafortunadamente, fue demasiado para ella tener tres apariciones en menos de una semana, y la lección ya está aprendida. Kate se lo tomará con mucha más calma el resto del año. Me sorprendería que la vieran más de tres veces en los próximos tres meses”, ha declarado otra fuente cercana a la familia real.

En paralelo, los medios británicos siguen especulando sobre el impacto emocional que ha tenido para Kate no solo su enfermedad, sino también el diagnóstico del rey Carlos III, la presión mediática y los rumores en torno a su matrimonio. Todo ello habría contribuido a un desgaste psicológico importante. “Todo esto le ha pasado factura, y si necesita más tiempo para recuperarse, Guillermo luchará con uñas y dientes para que se lo conceda”, han explicado a The Daily Beast.