Un examigo de Georgina Rodríguez pone en duda su historia de amor con Cristiano Ronaldo: “Se conocieron en Opium. Si no hubiera sido él, habría sido otro”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 y desde entonces no se han separado. Desde que comenzaron un camino en común, la pareja ha presentado su relación como un cuento de hadas. Según la versión oficial, él, estrella del fútbol mundial, se cruzó con ella por casualidad en una tienda de lujo en el centro de Madrid donde trabajaba como dependienta. Fue amor a primera vista. Sin embargo, esta versión ha sido recientemente puesta en entredicho por Pablo Boone, quien asegura haber compartido entorno laboral con Georgina en esa época y conocer los verdaderos orígenes del romance.

El joven contaba su versión de los hechos este lunes en el programa TardeAR, donde no solo desmintió la narrativa de “Cenicienta moderna”, sino que aportó detalles muy distintos sobre los inicios de la pareja. “Yo estaba presente y me di cuenta de que no fue una casualidad, que él entró y se miraron y enamoraron. No, ellos se conocían de antes”, afirmó tajante.

Según este excompañero, Cristiano y Georgina se habrían visto por primera vez en Opium, una conocida y exclusiva discoteca de Madrid. Ambos frecuentaban ese local, especialmente ella, quien por entonces ya se movía con soltura por el mundo nocturno madrileño. “Se conocieron en la discoteca Opium, los dos iban allí a pasarlo bien, sobre todo ella, que estuvo con Santana y Miguel Ángel Silvestre antes de Cristiano”, comentó, aludiendo a relaciones previas de la influencer.

Boone incluso asegura que existen pruebas gráficas de aquellos encuentros y que, una vez consolidada la relación con el futbolista, el entorno de Cristiano habría actuado para construir un relato más favorable a la imagen pública de Georgina. “El representante de Cristiano la metió en la tienda de Gucci y luego la llevaron a Prada, pero era imposible porque la gente iba con las camisetas para que se las firmara y la tuvieron que sacar”, explicó.

“Le habría dado igual Cristiano u otra persona de ese nivel”

Además, Boone se refirió al carácter ambicioso de Georgina durante aquellos años: “Yo no sabía que ella se iba a liar con Ronaldo. Es verdad que era un poco prepotente e iba buscando lo que iba buscando”, y afirma que “ella ya iba de estrella cuando era dependienta”. El joven no ocultó su opinión personal y dejó entrever que, de no haber sido Cristiano, habría sido cualquier otro con poder o fama: “Estoy seguro de que si no hubiera sido Ronaldo, habría sido otro. Le habría dado igual Cristiano u otra persona de ese nivel”.

Sus declaraciones no solo desmontan una historia que ha sido contada en entrevistas y hasta en el reality de Georgina en Netflix, sino que también avivan una polémica que lleva tiempo gestándose en redes sociales. Boone ya había hablado anteriormente sobre su experiencia con la pareja y asegura haber sufrido represalias, entre ellas, una supuesta demanda que el entorno de Georgina negó en su momento. A pesar de las críticas, sus publicaciones sobre el tema se hicieron virales en TikTok en 2023, donde señalaba a la influencer de ser interesada y altiva con sus compañeros.