Una experta en mermeladas define el nuevo negocio de Meghan Markle como una “decepción real”: “Parece que no saben lo que hacen”

El último lanzamiento de la nueva línea de comida de Meghan Markle, bajo su marca As Ever, ha generado tanto entusiasmo entre sus seguidores como críticas contundentes desde el sector más especializado. La duquesa de Sussex estrenó el pasado viernes una segunda colección de exclusivos productos gastronómicos, que volvió a agotarse en cuestión de horas, confirmando así que el emprendimiento de la exactriz ha sido muy bien recibido por sus fans. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con lo que encontraron dentro de los elegantes frascos.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran una crema de albaricoque, una exclusiva miel de azahar y el anticipo de un vino rosado que marca la entrada de la firma en el sector de las bebidas alcohólicas. A la vez, algunos productos del primer lanzamiento fueron reabastecidos, como la mezcla para crepes, infusiones, galletas de mantequilla y las decorativas “chispas de flores”.

Pero si bien los productos volaron en la tienda virtual, una voz con peso en el mundo de las conservas ha alzado una dura crítica en The Mirror. Donna Collins, fundadora de Jelly Queens y reconocida con más de 40 premios internacionales por sus mermeladas artesanales, no se ha mostrado impresionada por la propuesta de Markle. Collins ha cuestionado especialmente la decisión de etiquetar la crema de albaricoque como “untable” en lugar de mermelada, una diferencia sutil que, según ella, revela problemas técnicos en el proceso de elaboración.

“En la industria de las mermeladas, un untable es como llamamos a algo que no ha funcionado”, ha comentado Collins, quien ha explicado que “es una verdadera decepción que Meghan venda un untable de frutas, que es lo que se hace cuando la mermelada falla”. Para la experta, la inclusión de pectina, un agente gelificante habitual, podría ser señal de un intento por corregir una textura fallida. “Puede tener los mejores ingredientes, pero si tuviera una mermelada demasiado líquida, le pondría una etiqueta y la llamaría untable. ¿Y por qué usa pectina? A menos que sea porque su crema para untar quedó demasiado líquida. La mayoría de las cremas para untar no usan pectina”, ha añadido.

Collins no se ha quedado ahí y ha lanzado una crítica aún más directa sobre el equipo detrás de As Ever: “No hay excusa para esto. Debería ser perfecto. No sé quién la elabora, pero todos sabemos que no es Meghan. Parece que realmente no saben lo que hacen”.

“Quizás sea solo una estrategia de marketing inteligente”

A pesar de estos comentarios negativos, otras voces en el ámbito gourmet han ofrecido una mirada más comprensiva. Maureen Foley, propietaria de Red Hen Cannery en las cercanías de Montecito, donde residen los duques, sugiere que quizás la etiqueta de “untable” sea una elección deliberada. “Quizás sea inteligente al intentar cubrir un nicho. Las cremas para untar pueden ser dulces o saladas, y se usan en platos para todas las comidas, así que quizás sea solo una estrategia de marketing inteligente”, ha comentado.

Más allá de las valoraciones técnicas, el fenómeno comercial ha sido indiscutible. Los frascos de la nueva crema de albaricoque desaparecieron del sitio web en menos de una hora. No obstante, los precios de los productos también generaron debate: la miel de azahar se vende a 28 dólares y la crema a 9, cifras que muchos consideran elevadas. Además, los compradores internacionales han expresado su frustración, ya que por ahora As Ever solo realiza envíos dentro de Estados Unidos.