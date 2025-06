El pueblo de las casas vacías: “Hemos bajado los precios de las viviendas, pero nadie las quiere”

El pueblo de las casas vacías a orillas de un río en Cornualles, Reino Unido. (Montaje Infobae/Canva)

La imagen idílica del tranquilo pueblo de Golant, situado en la orilla de un río en Cornualles, Reino Unido, ha dado un giro radical en apenas unos años. La imagen de las casas junto al mar, antes muy codiciadas entre los vecinos y los turistas, se ha transformado en un paisaje de viviendas vacías con muchos carteles de Se vende que nadie retira. Y es que la llegada de nuevas políticas fiscales ha impactado con fuerza en las comunidades costeras británicas.

El caso de Debbie Pugh-Jones, una residente de 69 años, ilustra lo que se ha convertido en una historia común en la región. Pugh-Jones puso a la venta su casa de dos dormitorios en agosto del año pasado, con un precio inicial de 400.000 libras (unos 467.080 euros), pero deshacerse de ella no está siendo tarea fácil.

En pleno auge inmobiliario durante la pandemia, otras casas de características similares se vendieron por cantidades aún más altas. Sin embargo, la situación actual es muy distinta. Pug-Jones ha bajado tres veces el precio de su vivienda en los últimos 10 meses, equiparándolo a lo que costaría un piso pequeño a las afueras de una ciudad. Tal y como relató a The Sun, la demanda ha caído de forma abrupta: “Hemos bajado los precios de las viviendas, pero nadie las quiere. Yo esperaba recibir visitas, pero he tenido tres en casi un año”.

“No afectará a los muy ricos, pero sí a la gente de clase media que quiere comprar una segunda vivienda”

Esta caída coincide con la decisión del Consejo de Cornualles de aplicar un aumento en los impuestos para segundas residencias, combinado con un incremento en el ‘impuesto de timbre’ residencial impulsado a nivel nacional. Para muchos propietarios, como Pugh-Jones, estas medidas han provocado que poner a la venta la vivienda no garantice que los potenciales compradores se interesen por su inmueble. “El doble impuesto municipal no afectará a los muy ricos, pero sí a la gente de clase media que quiere comprar una segunda vivienda”, sostiene.

Cornualles y otros destinos turísticos británicos llevan años involucrados en lo que algunos ya llaman una guerra fiscal. Por un lado, los residentes denuncian que las familias locales no pueden acceder al mercado de la vivienda, atrapadas por los altos precios que fijan los compradores urbanos en busca de segundas residencias. Por otro, quienes dependen económicamente del turismo y el alquiler vacacional temen por la viabilidad de sus negocios si desaparecen los visitantes. “La comunidad corre el riesgo de cambiar porque algunos de los compradores de segundas viviendas de este pueblo no están contentos con pagar el doble de impuestos municipales”, advierte la propietaria.

De las más de 9.400 propiedades que funcionan como segunda residencia en Cornualles, muchas se concentran en pueblos como Golant, donde ahora, según Pugh-Jones, “alrededor de la mitad de las casas son segundas residencias y el resto son jubilados”. Para los habitantes permanentes, la pérdida de servicios se agrava. “El pueblo no tiene escuela, no está cerca de una ruta de autobús y no tiene ningún servicio. La gente que vive aquí solía trabajar en las granjas y en los barcos, pero todas esas industrias han desaparecido”, explica. Esto eleva las dificultades para atraer a compradores interesados en establecerse de forma permanente.

“La situación debe abordarse, pero no sé si el doble de impuestos municipales es la manera de hacerlo”

El sector inmobiliario confirma este nuevo escenario. Bradley Start, de la agencia Start & Co, afirma que la “doble fiscalidad municipal ha llevado a mucha gente a pensar en vender”, pero las casas resultan cada vez menos atractivas para quienes buscan una primera vivienda. Start lo sintetiza así: un apartamento de dos dormitorios en un acantilado, sin servicios y con vistas, no responde a las necesidades ni al presupuesto de los compradores primerizos, a pesar de la rebaja de los precios.

La administración local prevé recaudar hasta 24 millones de libras adicionales este año gracias al recargo impositivo sobre segundas residencias. Desde abril de 2025, el Ayuntamiento de Cornualles está aplicando una prima del 100% sobre el impuesto, intentando frenar la conversión de viviendas familiares en propiedades de descanso. Las autoridades instan incluso a los vecinos a denunciar posibles fraudes en el pago de estos impuestos.

En el pub del pueblo, The Fisherman’s Arms, el debate sobre el impacto de las segundas residencias es una constante. Nick Budd, su propietario, distingue entre los alquileres vacacionales, positivos para la economía local, y las viviendas que permanecen cerradas la mayor parte del año. “El resultado abrumador de la subida del precio de la vivienda es que los jóvenes no pueden permitirse comprar una casa en el pueblo, y esa situación debe abordarse. Pero no sé si el doble de impuestos municipales es la manera de hacerlo”.

El fenómeno de las casas vacías afecta también a otras regiones del Reino Unido. Ciudades como Liverpool, Nottingham y Edimburgo consideran aplicar, o ya aplican, tasas turísticas, buscando alternativas de ingresos para afrontar la escasez de viviendas asequibles y la presión inmobiliaria. Mientras tanto, en Golant, el futuro del pueblo sigue en vilo, a la espera de que las casas vacías pasen, de nuevo, a ser hogares habitados.