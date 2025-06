Solo cuatro autobuses de Barcelona llevan las nuevas cámaras con IA, pero ya han puesto 2.500 sanciones

Plex se sincera y habla de las dificultades de ser famoso: “Hay momentos en los que los pasas mal y la gente no lo entiende” El creador de contenido ha acudido como invitado a ‘El Hormiguero’, donde ha sacado a la luz la peor experiencia que ha vivido en sus vueltas al mundo

Una española que lleva cuatro años en México cuenta la cosa a la que no se acostumbra: “La época de lluvias dura tres meses” Pese a que la joven explica que ama el país, todavía está pasando por un proceso de adaptación con respecto a algunas cuestiones