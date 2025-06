Nuevas declaraciones en el caso Errejón: una testigo asegura que Mouliaá “llegó a decirle que lo que había pasado “no era un delito” pero que denunciaba por “altruismo”

Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá. (Montaje Infobae)

Una testigo ha asegurado ante el juez que Elisa Mouliaá, actriz y denunciante en el caso contra el exdiputado Íñigo Errejón, le manifestó en su momento que lo sucedido entre ambos “no era un delito”. Esta declaración, realizada por videoconferencia desde Australia, ha sido uno de los puntos centrales de la jornada judicial celebrada que se ha celebrado este viernes en Madrid.

La testigo, identificada como Soraya, figura entre las organizadoras de la fiesta en la que presuntamente ocurrieron los hechos investigados. Durante su comparecencia, Soraya relató que Mouliaá le transmitió esa valoración en un audio, el cual ha sido solicitado por el juez instructor, Adolfo Carretero, para su incorporación al sumario. La relevancia de este audio radica en que podría aportar contexto sobre la percepción inicial de la propia denunciante respecto a la gravedad de los hechos.

Según la reconstrucción de los hechos aportada por Soraya, y que ha recogido Europa Press, Mouliaá decidió finalmente presentar la denuncia tras informarse sobre la ley del “solo sí es sí” y conocer casos similares. La actriz habría expresado que sentía un “deber moral” de denunciar y que lo hacía “por motivos altruistas”. Esta motivación, según la testigo, surgió después de un proceso de reflexión y de observar el impacto de la nueva legislación en la protección de las víctimas de delitos sexuales.

“En ocasiones fabula y adorna cosas”

Durante su declaración, Soraya también aportó una valoración personal sobre la personalidad de Mouliaá. Afirmó que la actriz “en ocasiones fabula y adorna cosas”, aunque aclaró que no existe enemistad entre ambas. Explicó que su relación se enfrió porque no compartía esa supuesta tendencia a exagerar o embellecer relatos. Esta apreciación podría influir en la valoración de la credibilidad de la denunciante, un aspecto que suele ser objeto de análisis en procedimientos de esta naturaleza.

Declaración Completa Errejón

En relación al estado de Mouliaá durante la fiesta, Soraya sostuvo que la actriz “no estaba bastante afectada” por el consumo de alcohol, sino “como todos cuando se bebe unas copas”. Esta versión coincide con la de otro testigo, Fernando, quien en marzo declaró que no percibió ninguna actitud extraña en la fiesta, ni notó que Mouliaá estuviera ebria o incómoda. Ambos testimonios apuntan a que el ambiente general de la reunión no presentaba signos de alteración o alarma.

Sobre lo ocurrido en la habitación donde se sitúa el presunto incidente, Soraya relató que Mouliaá le comentó que Errejón “le entró a saco, muy rápido”, que fue “un poco baboso” y que no le apetecía seguir conociéndole más. La actriz habría manifestado su decepción por la actitud del exdiputado y su deseo de ir “más despacio”. Según la testigo, Errejón —a quien no vio bajo los efectos del alcohol— besó y manoseó a Mouliaá. Añadió que la actriz abandonó la casa “voluntariamente” y que la vio en un estado normal. Además, precisó que los pomos de las habitaciones no disponen de seguro, un dato relevante porque la denunciante sostiene que Errejón la introdujo por la fuerza en la habitación y cerró el pestillo.

Qué dicen los otros testigos: “No vi nada fuera de lo normal”

El juez también tomó declaración a Borja, otro de los organizadores de la fiesta y residente en Australia. Borja explicó que contactó con Errejón por correo electrónico tras conocer la denuncia, ya que consideraba injusta la acusación, según ha informado Europa Press. Ambos mantuvieron varias conversaciones, en una de las cuales Borja preguntó al exdiputado: “¿Cuál es el plan con el juicio?”, buscando información sobre el desarrollo práctico del proceso. Borja afirmó que tampoco observó a Mouliaá especialmente afectada esa noche y que habría notado si Errejón la hubiera sujetado del brazo en el pasillo. Subrayó: “No vi nada fuera de lo normal” y reiteró que en la casa no existían pestillos en las puertas.

Un tercer testigo, Hugo, también presente en la fiesta, declaró que no percibió que Mouliaá consumiera alcohol de forma destacada, ni recuerda haberla visto con una copa. Describió que tanto la actriz como Errejón se marcharon de la fiesta con normalidad. Hugo mencionó que Mouliaá le envió algún mensaje posteriormente, pero él optó por no responder.

Elisa Mouliaám el pasado 16 de enero en los Juzgados de Plaza de Castilla. (Europa Press)

Estaban citados igualmente los dos taxistas que transportaron a Errejón y Mouliaá la noche de los hechos, ocurridos en septiembre de 2021. Sin embargo, ninguno compareció ante el juez. Uno de ellos alegó no recordar nada, mientras que el otro manifestó no encontrarse capacitado para declarar, según consta en los escritos remitidos al juzgado.

Posible delito de contra la administración de justicia o de obstrucción

La jornada judicial incluyó una petición relevante por parte de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada. Esta parte solicitó al juez que amplíe la investigación a Errejón por un posible delito contra la administración de justicia o de obstrucción, a raíz de la conversación mantenida con Borja sobre el “plan” para el juicio. En un escrito al que ha tenido acceso la citada agendia, la asociación argumenta que en las declaraciones de Borja y Soraya “se detectan importantes alteraciones sustanciales, como que no observaron nada anormal, la denunciante no había bebido, no se le cogió del brazo” y que “habían sido coaccionados” por Mouliaá, cuando, según la acusación, “ha resultado claro que Elisa únicamente les contó su versión de los hechos”.

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la acusación, sostiene que debe demostrarse si “el investigado influyó directamente en la declaración del testigo, dirigiéndola en perjuicio de la denunciante”. Por ello, reclama que se clone “sin demora” el teléfono de Errejón y que se requiera a Borja y Soraya que remitan todas sus conversaciones con el exdiputado y con la actriz.

El caso sigue su curso en los juzgados de Madrid. La instrucción se centra ahora en la obtención y análisis de pruebas como el audio mencionado por Soraya, así como en la revisión de las comunicaciones entre los implicados. La evolución de la investigación dependerá en buena medida de la valoración judicial de los testimonios y de la documentación que pueda recabarse en las próximas semanas.