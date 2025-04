Elisa Mouliaá responde a Íñigo Errejón y aclara sus mensajes tras la supuesta agresión sexual

Apenas 24 horas después de declarar ante el juez Adolfo Carretero y ratificarse en su denuncia contra Íñigo Errejón, relatando con pelos y señales la noche de septiembre de 2021 en la que el expolíticó presuntamente la agredió sexualmente, Elisa Mouliaá se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para hablar sobre su batalla judicial contra el exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados, y responder a las informaciones que han salido a la luz en los últimos días -según ella filtradas por la defensa del exdiputado- para debilitar su versión.

En primer lugar, ha negado que su denuncia contra Errejón sea para obtener un "rédito económico" como se ha dicho, y dejando claro que "no tengo nada que ocultar" y "no me rendiré porque la verdad me respalda", ha anunciado que el dinero que ha ganado hablando sobre este asunto irá destinado a una fundación dedicada a luchar contra la violencia de género. "Entiendo que haya gente conspiranoica, pero yo no gano nada con esto. Esta persona tiene problemas de conducta y se ha aprovechado de su situación de poder" ha asegurado con firmeza.

Mientras Elisa mantiene su versión punto por punto, la defensa del expolítico habría presentado ante el juez diferentes mensajes que la actriz y Errejón se intercambiaron posteriormente a que sucediese la supuesta agresión sexual. En su opinión, una prueba que demostraría que la denuncia de la artista es falsa y carece de veracidad.

Algo que no preocupa a Mouliaá, que no ha dudado en aclarar ante las cámaras de Europa Press qué tipo de mensajes envió al exlíder de 'Sumar' por redes sociales después de la que confiesa que fue la noche "más desagradable" de su vida en la que, como ha relatado, la arrinconó, la trató como si fuera "una muñeca hinchable" y la "humilló" antes de agredirle sexualmente.

"Él ha tenido y tiene muchos medios de comunicación que le deben favores y le respaldan, pero yo me he ido a defender a televisión, que es mi casa y donde he trabajado, y he ido a desmentir los bulos que ha lanzado su defensa sobre mí y sobre mi pasado" ha explicado satisfecha, confesando que no tiene miedo a posibles represalias por parte de Errejón.

"Los mensajes que nos hayamos enviado estos años son mensajes esporádicosl, no son pruebas de nada. El hecho de que nos mensajeáramos, no hubo mensajes ni conversaciones extensas. Hubo unos mensajes esporádicos de contestaciones de historias de Instagram... a lo largo de dos años y ya está" ha afirmado rotunda, dejando claro que éstos no demuestran que su acusación por agresión sexual sea falsa como ha dejado entrever el entorno del expolítico tras su declaración.

"Él que diga lo que quiera. Yo ya lo he dicho. Todo el dinero se va a destinar el día 8 de marzo a una fundación que lucha contra la violencia y el abuso sexual, Fundación Mujeres en Acción. Y que diga lo que quiera, de verdad. Él utiliza sus medios para meterse conmigo... y lanzar mentiras sobre mí y ha sido por lo que yo he decidido ir a hablar a la televisión, que ha sido mi casa siempre" ha sentenciado.

Y aunque "entiende" que haya gente que ponga en duda su versión y su testimonio, Elisa cree que "quien tiene que creer es el juez". "Yo no juzgo, al final todo el mundo tiene criterio propio. Que se lean la denuncia, que miren y que opinen y ya está. Lo entiendo perfectamente, que cada uno crea lo que quiera. Yo estoy completamente segura de mi verdad. Y ojalá más mujeres se atrevan a dar el paso, porque es lo que hay que hacer como sociedad" ha zanjado, esperanzada con que la justicia le de la razón.