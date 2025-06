Borja González, ganador de ‘Supervivientes 2025′: “Con el dinero, me voy a comprar un coche porque lo perdí en la DANA”

Borja González se corona como ganador de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Más de 100 días en una isla del caribe junto a otras 21 personas de las que se ha ido despidiendo después cada expulsión, como si de un cuentagotas se tratase. Sin comer, haciendo frente a duras condiciones climatológicas y dando lo mejor de sí en cada prueba. Eso sí, siempre con la certeza de que, cada esfuerzo, le dejaba un poco más cerca de la final. Hoy, por fin, Borja González puede decir que todos los sacrificios que ha hecho han valido la pena.

Después de un reñido duelo junto a Álvaro Muñoz Escassi, los votos del público coronaron al valenciano como el vencedor absoluto de Supervivientes 2025 . Una victoria que ni él mismo se esperaba y a la que llegó acompañado de otros dos finalistas: Montoya y Anita Williams.

La pareja de Ana Solma recibió eufórico el talón de los 200.000 euros que el formato otorga a cada ganador. Menos de 24 horas después de la gran final, y aún sin poder asimilar su triunfo, Borja González explica lo que hará con el dinero recibido en una rueda de prensa para diferentes medios, entre ellos Infobae España. “En muchas cosas... pero me voy a comprar un coche porque lo perdí en la DANA. Y le prometí a Ana que si ganaba, pensando que no iba a ganar ni de coña, me compraría una casa. Ahora me toca comprarme una casa", detalla el que fuera concursante de La isla de las tentaciones.

“Estaba en una burbuja y no me enteré de lo que pasó”

Y tras poner el foco de atención en esta catástrofe natural ocurrida el pasado mes de octubre en la zona del Levante español, Borja manifiesta que es posible que muchos de los telespectadores del programa se hayan solidarizado con él tras haber sufrido en primera persona las consecuencias de este desastre natural. “Pensaba que no, pero al ver los mensajes, puede ser uno de los motivos por los que mucha gente me ha votado”, afirma.

Y es que tanto él, como su esposa y su hijo en común, Luca, de un año, residen en Valencia y fueron uno de los tantos afectados por los estragos de la DANA. A partir de entonces, el creador de contenido fue documentando en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 600 mil seguidores, como él, su familia y la Comunidad Valenciana iba afrontando las consecuencias de las lluvias torrenciales. Poco después, tomó la decisión de embarcarse en la aventura de Cayos Cochinos.

Borja González también expresa que lo más duro de su paso por Honduras ha sido “los diluvios y una semana que pasamos los cuatro juntos y no teníamos nada de comida. Lo notamos en la energía. Esa semana fue malísima. Las discusiones por la falta de comida... Ha sido duro. Menos la última semana, ha sido todo muy duro, más de lo que parece en la televisión”. Además, también revela que lo primero que hizo tras ganar la gran final ha sido ver a su pequeño. “Me dijeron que estaba en Valencia, pero cuando llegué al hotel estaba ahí. Me dieron una gran sorpresa”, manifiesta, visiblemente emocionado. Además, también asegura que se comió “una palmera de chocolate” y visualizó varios videos de la final porque “estaba en una burbuja y no me enteré de nada de lo que pasó”.