Belén Rodríguez sentencia a Carmen Borrego tras su desplante en el cumpleaños de María Teresa Campos: “Nuestra amistad está rota. No juega limpio”

Belén Rodríguez. (Europa Press)

“Ya no espero nada de nadie”. Con esta frase ha sentenciado Belén Rodríguez a las Campos tras saber que la han dejado fuera del homenaje a María Teresa Campos con motivo del que huebiera sido su cumpleaños. Lo dijo en el programa TardeAR, donde remarcó que este ha sido el punto final en su relación con Carmen Borrego. La ausencia de Belén en el programa especial dedicado a la veterana presentadora, donde la hija menor de Campos debutaba además como colaboradora, fue el detonante que hizo estallar la ruptura entre ambas, según han publicado varios medios.

De hecho, cabe recordar que si bien Belén estaba en plató, fue apartada de la tertulia conmemorativa, lo cual hizo que reaccionara de manera atónita e indignada al enterarse en directo de que Carmen había optado por otros colaboradores para esa sección: “Me parece insólito que hoy mi amiga Carmen venga a hacer un homenaje a María Teresa Campos en el día de su cumpleaños, y haya elegido a los colaboradores para su entrevista, teniendo en cuenta que yo trabajo en este programa, y haya elegido a Paloma Barrientos y a Luis Pliego, y a un tercero, Marisa Martín Blázquez. Estoy flipando”, expresó.

Borrego respondió de inmediato apuntando que la elección de los colaboradores no dependía de ella, sino de la dirección del magazine. Sin embargo, este argumento no convenció a Belén, que reprochó el gesto calificándolo de “feo” y sumando este desencuentro a la ruptura previa con Terelu Campos. La propia colaboradora sentenció que “la que no ha querido estar en ninguno de los homenajes que le han hecho a Teresa he sido yo por las acusaciones que me han hecho siempre. Pero me parece una pasada que Carmen venga al programa donde yo trabajo y escoja personas que estén con ella, y no esté yo. O sea, no me ha dolido, me da igual. A mí nada de lo que hagan ellas ya me duele, pero sí, me ha parecido un feo muy feo”.

Belén Rodríguez y Carmen Borrego. (Telecinco)

Este episodio se suma a un distanciamiento progresivo entre Belén y la familia Campos, con quienes compartió una estrecha relación personal y profesional durante años. La colaboradora lamentó ser excluida justo en una fecha tan señalada para la memoria de María Teresa, a la que llegó a considerar “como una segunda madre”. Pero además dejó claro que la decepción ahora es total y no espera nada de quienes en su día fueron como de la familia: “Ya no espero nada de nadie, y aunque Carmen me ha mandado un mensaje tras lo sucedido, ni me sirve, ni me interesa, ni quiero, ni nada”.

Para Belén, el verdadero problema es la falta de sinceridad y el “doble juego” que, en su opinión, sigue Borrego entre su hermana Terelu y ella misma: “Siempre Carmen dice una cosa, que no, que no juega limpio, ya está, que no juega limpio. No, no juega sincero, no dice las cosas a la cara. Si me hubiera explicado, ‘mira, mañana voy a tu programa, tengo una sección con mi madre, pero no quiero, por Terelu, que estés tú, por tal…’ Yo lo entiendo todo cuando me lo explican, pero claro, esto no”.

Carmen Borrego y Belén Rodríguez en 'TardeAR'. (Mediaset)

Sobre la excusa oficial dada para justificar su ausencia –que a María Teresa Campos no le hubiese gustado ver a alguien que ha hablado mal de sus hijas–, Belén replicó: “A Teresa no le hubiera gustado ni que su hija Carmen hiciera un poli hablando de mí, o que me cogiera unos prismáticos para verme en casa. Eso sí que seguro no le hubiera gustado”.

Finalmente, Belén cerró la puerta a cualquier tipo de reconciliación y sentenció: “Mi amistad con Carmen está rota. Si tú llegas al programa donde yo trabajo, en un homenaje a tu madre, y tú no me permites estar, es que yo no quiero nada contigo”. Así, la crisis afecta a uno de los lazos más duraderos de la televisión española, dejando claro lo difícil que resulta pasar página tras años de convivencias, afectos y desencuentros.