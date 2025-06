La hija de Manolo Zarzo desafía a su familia por su último adiós: “Dicen que él verbalizó que no quería que ella fuera”

Manolo Zarzo y su hija Flavia en un montaje. (Europa Press)

Manolo Zarzo, una de las figuras emblemáticas del cine español, falleció este pasado lunes 16 de junio a los 93 años en su residencia de Pozuelo de Alarcón. Con más de un centenar de películas a sus espaldas, incluidos títulos tan reconocidos como La colmena y Los santos inocentes, su muerte marca el final de una etapa en el cine nacional.

Debido a la edad, el actor había atravesado problemas de salud en los últimos tiempos. De hecho, se había sometido recientemente a una operación de corazón y llevaba un marcapasos. Si bien en los últimos años su presencia pública se había reducido, todavía era recodado por sus películas, además de que fue distinguido hace poco con un premio.

En lo personal, Manolo Zarzo deja una familia numerosa: una viuda, cinco hijos y dos nietos. Y aunque lo idea hubiera sido que todos ellos hubieran hecho piña tras su pérdida, su familia estaba dividida, especialmente entre Flavia Zarzo, su hija mayor y también actriz, y el resto del clan. De hecho, Flavia ha alzado la voz al sentirse marginada tras el fallecimiento de su padre. “He estado callada por respeto, pero ya no tengo por qué callar más. No hay derecho a que me avise un amigo de la muerte de mi padre y tenga que llamar a todos mis hermanos para que me lo confirmen”, ha declarado en El Economista, visiblemente afectada.

Manolo Zarzo

Y sigue: “Nadie se ponía al teléfono hasta que después de varios intentos me han dicho que efectivamente falleció el lunes a las 8:00 de la tarde. ¡Y yo me he enterado hoy martes a las 10:00 de la mañana!”. “No solo no me han avisado de su final, sino que yo el domingo me fui a mi casa de Tavernes convencida de que mi padre estaba bien y sin que nadie me hubiera dicho que llevaba unos días bastante revuelto. Estaban todos muy preocupados”.

Y si bien ha confesado que durante los últimos treinta años no ha compartido ninguna Navidad con su padre, cuenta que esto fue “porque no quería que se llevara más disgustos, pero ahora me siento libre para decir lo que quiera y más tras ver cómo se han portado con su muerte. Si hasta me han dicho que no hacía falta que viajara a Madrid ni que fuera al tanatorio”.

La versión de la familia

Por otro lado, están sus hermanos. Por ejemplo David Zarzo, hijo del primer matrimonio del actor, que ha criticado la actitud de Flavia y sostiene que la decisión de excluirla del tanatorio respondía a un conflicto prolongado entre ella y su padre.

Según informa la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles, la propia familia asegura que Manolo expresó en vida el deseo de que su hija mayor no estuviera presente en su despedida.

La situación no parece que vaya a quedarse ahí, pues según el programa Y ahora Sonsoles Flavia “está a punto de desatar una 'tormenta familiar’, desvelando un secreto jamás contado".