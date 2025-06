Sánchez prioriza su agenda internacional a comparecer en el Congreso y los socios avisan: “Para seguir cumpliendo esa agenda debe seguir siendo Presidente”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Eduardo Parra - Europa Press)

Pedro Sánchez ha decidido posponer su comparecencia en el Congreso hasta el próximo 9 de julio para dar explicaciones sobre el llamado “caso Koldo” y otras polémicas que afectan a su Gobierno, alegando que tiene compromisos internacionales ineludibles.

Todos los grupos del Congreso, con la única excepción del PSOE y EH Bildu, han exigido que Sánchez comparezca de inmediato, esta misma semana. El Partido Popular presentó una propuesta para modificar el orden del día del pleno en curso y habilitar una comparecencia urgente del presidente. Sin embargo, dicha iniciativa fue bloqueada por los votos de los socialistas y los abertzales, mientras que Sumar adoptó una posición ambigua que ha generado críticas por su “tibieza”.

El Ejecutivo pretende ahora agrupar en una única comparecencia el próximo 9 de julio todas las explicaciones pendientes, no solo las relativas al caso Koldo —en el que está implicado el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y que ha salpicado al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán—, sino también las relativas a su actividad internacional, como la cumbre de la OTAN del 24 y 25 de junio, el Consejo Europeo de los días 26 y 27, y la conferencia de Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio.

Los aliados exigen celeridad

Desde el Gobierno aseguran que el presidente no tiene días libres antes del 9 de julio, pero esta explicación no convence a sus socios. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido especialmente crítico. En un mensaje publicado en la red social X, escribió: “Nos dicen que el Presidente no puede comparecer YA en el Congreso porque ‘tiene que cumplir con su agenda internacional’. Deberían entender que para seguir cumpliendo con esa agenda internacional debe seguir siendo Presidente”. Durante la Junta de Portavoces, Rufián insistió en que “no habrá agenda que valga si Sánchez no tiene el apoyo de la Cámara”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Desde el PNV también han expresado su disconformidad. Consideran que la comparecencia del presidente debe producirse “a la mayor brevedad posible”. Aunque reconocen que Sánchez tiene compromisos internacionales, rechazan que las explicaciones se demoren hasta bien entrado julio, más aún cuando el propio presidente prometió acudir “en la primera fecha disponible”.

La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha intentado justificar la decisión del Ejecutivo señalando que “un presidente del Gobierno puede tener una agenda compleja que un día para otro no le permite hacer cambios”, aunque ha reconocido que “no debería tardar tres semanas en dar una comparecencia que ha pedido el propio presidente y que la ciudadanía está esperando”.

El PP redobla la presión

El PP, que ha convocado una Junta de Portavoces extraordinaria para este martes, no ha escatimado en críticas hacia Sánchez. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, lo ha calificado de “cobarde”, “forajido” y “presidente zombi”. Además, ha recordado que el jefe del Ejecutivo se comprometió a comparecer cuanto antes y ha denunciado que posponer la cita hasta el 9 de julio “es una mentira más” del presidente. “Está hasta el cuello de corrupción”, ha asegurado Tellado, que ha agradecido a Vox, ERC, Junts, Podemos y PNV su apoyo a la propuesta de comparecencia urgente.

Para Tellado, Sánchez “ha perdido la mayoría social” y “tiene miedo a la democracia”. Además, ha advertido de que si no se revierte la situación, el presidente estaría incumpliendo su compromiso con la transparencia. Por ello, el PP propone la celebración de un pleno extraordinario y monográfico al término del ordinario de esta semana, algo que no requiere unanimidad sino mayoría simple, por lo que confían en poder sacarlo adelante con el apoyo de los grupos que sí quieren que Sánchez rinda cuentas de forma inmediata.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha calificado de "teatralización pasmosa" la rueda de prensa ofrecida ayer por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con una supuesta grabación que implicaría al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública y ha acusado al presidente del Gobierno de liderar una "trama de corrupción que atraviesa al Partido Socialista y al Ejecutivo".

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha defendido que el 9 de julio es “la primera fecha disponible” en la agenda del presidente, y ha insistido en que el Ejecutivo tiene previsto antes mantener una ronda de contactos con los socios de la investidura —que comenzó este lunes con Sumar— y celebrar el Comité Federal del PSOE el próximo 5 de julio. Según fuentes del partido, el objetivo de estas reuniones es “recoger propuestas” que puedan concretarse en su intervención parlamentaria.