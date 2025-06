PP andaluz pide a Sánchez "poner fin a esta agonía": "La única carta con valor que podría mandar es la de su dimisión"

El coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del PP de Andalucía, José Antonio Nieto, ha instado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a "poner fin a esta agonía" tras la crisis abierta con la dimisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. "La única carta con valor que podría mandar hoy es la carta de su dimisión", ha afirmado.

Así lo ha señalado este martes en Baeza (Jaén) tras conocer que, como secretario general del PSOE, Sánchez ha enviado una carta a la militancia en la que asegura que seguirá adelante, denuncia una operación de "demolición moral" a la que se enfrentan los socialistas y propone un debate contra la corrupción.

Una misiva en la que reitera "las mismas mentiras", "los mismos lugares comunes" y "la misma actitud revanchista que viene defendiendo desde hace mucho tiempo", según ha indicado Nieto a los periodistas antes de participar en el foro 'Ciudades del futuro en Jaén' organizado por el PP jiennense.

Ha considerado que Sánchez la envía "ajeno o intentando tomar el pelo de la sociedad española y a la militancia socialista". "Como si no hubieran escuchado los audios que han escuchado, como si no hubieran sabido cómo se ha utilizado el dinero público para enriquecer a algunas personas de su perímetro más cercano, como si no hubiéramos escuchado cómo se repartían las mujeres para buscar esas juergas absolutamente indecentes", ha declarado.

En este sentido, ha apuntado que "la única carta que le dejaría en un lugar decente en el futuro de la historia de España" es que "presente su dimisión y deje de tirar por el suelo el prestigio de las instituciones de este país", que bastante están sufriendo con su gestión o con su falta de gestión" tanto en el PSOE como en el Gobierno de España.

"Creo que ha llegado el momento de poner punto final a esta agonía, a esa devaluación de las instituciones en nuestro país", ha solicitado "desde Andalucía, con toda esa fuerza que da una sociedad andaluza que dejó claro que no quería que nunca más volviera a la corrupción".

Nieto ha hablado de un Gobierno "absolutamente rodeado por la corrupción" y "cuestionado por su 'modus operandi' y por sus mentiras recurrentes" que han llevado a "algo inaudito" como que "el fiscal general del Estado tiene ya auto de procesamiento" o a la situación de los últimos dos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santo Cerdán.

En este punto, se ha referido al diputado jiennense y secretario adjunto de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano, "esperanza blanca del PSOE andaluz" y que queda "en una situación bastante precaria".

Así las cosas, el también consejero de Justicia ha deseado "que el PSOE entienda que lo que tiene que hacer es darle la voz a la sociedad, escuchar a la gente, olvidarse de la corrupción" y utilizar la política "para darle oportunidades a la gente que quiere seguir poniendo en marcha sus proyectos" personales y profesionales.

OPORTUNIDADES EN EL MUNDO RURAL

Una tarea en la que, según ha dicho, está centrada la Junta de Andalucía. Se ha detenido, en concreto, en sus políticas para la "generación de oportunidades a personas", especialmente en el ámbito rural, donde hay "un número muy importante de municipios pequeños" y "algunas zonas con problemas de despoblación".

De ahí que haya valorado la organización de foros como el celebrado en Baeza por parte del PP, que "se abre a que la sociedad jiennense se acerque, opine, critique, si tiene que hacerlo, aporte y proponga" medidas "mantener y mejorar el proyecto político" del Gobierno autonómico.

Nieto ha aseverado que "tiene una estrategia de reto demográfico" para estas zonas rurales y de interior, con "una línea clara" de apoyo a la agricultura o la ganadería. "Eso permite que haya emprendedores como los que hoy vamos a tener con nosotros, que han sido capaces de encontrar ese nicho de mercado, de encontrar esa posibilidad de tener un desarrollo profesional que les permita vivir en donde mejor calidad de vida van a tener", ha comentado.