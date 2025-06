El PP rechaza la moción de censura que le pide Vox porque cree que sería un “balón de oxigeno” para Sánchez y pide su dimisión: “Debe caer”

Alberto Núñez Feijóo (izquierda), Pedro Sánchez (centro) y Santiago Abascal (derecha) (Montajes Infobae)

Las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la dimisión de Santos Cerdán y la publicación de un informe de la UCO que lo vincula con la presunta trama de cobro de comisiones liderada por Koldo García, no han satisfecho a la oposición. Tanto el Partido Popular como Vox han intensificado sus críticas, señalando directamente a Sánchez como responsable político del “clima de corrupción” que, a su juicio, impregna al PSOE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tardó en calificar de “insuficientes y decepcionantes” las palabras del presidente, pronunciadas en una intervención televisada este jueves en la que pidió disculpas a los ciudadanos y anunció una auditoría externa del funcionamiento interno del partido.

“El problema es el presidente. Que no vaya de víctima porque las víctimas somos todos los españoles. Si todo su entorno está corrompido, es porque el umbral ético que fijó así lo ha permitido. No hay cortafuegos posible. La corrupción es la marca de agua de este Gobierno”, declaró Feijóo, visiblemente molesto, en una comparecencia en la sede nacional del partido.

En su intervención, el líder popular fue más allá: “Debe marcharse. Debe convocar elecciones de forma urgente. Ha quedado en una posición imposible y no hay ninguna huida hacia adelante: no sirvió cambiar a Ábalos por Cerdán y no servirá cambiar a Cerdán por otro”.

Feijóo aseguró además que la situación del PSOE evidencia que la corrupción no es “una cuestión puntual”, sino estructural: “Parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder”, añadió.

Sin moción de censura por ahora, pero con ruptura institucional

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, el presidente del PP descartó por ahora presentar una moción de censura. “No voy a dar un balón de oxígeno a Sánchez para que le ratifiquen sus socios”, dijo. “No vamos a precipitarnos, pero si en el futuro se dan las condiciones, el PP no se va a cruzar de brazos”.

En paralelo, Feijóo anunció una ruptura institucional con el jefe del Ejecutivo. “Yo no voy a tener un acto compartido con el señor Sánchez”, señaló. Como gesto inmediato, renunció a asistir a la conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, a la que estaba invitado junto al presidente.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 202 (Jesús Hellín - Europa Press)

Además, el líder del PP expresó su “vergüenza” como representante político: “Me siento absolutamente avergonzado. En una democracia como la alemana o la francesa, un primer ministro no duraría ni diez minutos en el cargo tras un escándalo como este”.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, reforzó el discurso de su líder y exigió una respuesta institucional inmediata: “Esto no se zanja con la dimisión de Cerdán. Estamos ante un escándalo de una enorme gravedad. Explicaciones, dimisiones y elecciones”, escribió en la red social X.

Tellado añadió que la auditoría prometida por Sánchez “llega tarde y mal” y que lo que hace falta es “depurar responsabilidades políticas”, incluidas las del propio presidente.

Vox: “Sánchez no va a auditar nada, va a encubrirlo todo”

Por su parte, Vox ha exigido medidas inmediatas y más contundentes, incluyendo una nueva moción de censura. Santiago Abascal, líder del partido, anunció desde Paraguay que suspendía su agenda internacional para regresar a España: “Llevo siete años denunciando a esta mafia de delincuentes y voy a suspender el viaje internacional en el que me encuentro para volver a España a exigir una nueva moción de censura y la dimisión del Gobierno”.

Abascal calificó la intervención de Sánchez como una “tomadura de pelo” y cargó contra su propuesta de investigar al PSOE: “Hay que ser sinvergüenza para decir que va a hacer una auditoría a su partido. ¿Va a hacer también una auditoría a su familia?”.

El líder de Vox acusó además al PP de contemporizar con el Gobierno, exigiendo que “dejen de sostener a Sánchez en Europa” y que “actúen ya en España” con contundencia.

El portavoz parlamentario de Vox, José Antonio Fúster, también elevó el tono: “No basta con dimitir a Cerdán. Hace falta una dimisión en cascada. Este escándalo no puede terminar con el cese de un peón. El problema está en la cúpula”.

Vox ha convocado además a sus bases y simpatizantes a una movilización este viernes 13 de junio, a las 21:00 horas, desde el intercambiador de Moncloa hasta la sede del PSOE en Ferraz, bajo el lema: “¡Hay que echarlo! ¡Elecciones ya!”.

Reacciones sobre el informe de la UCO que destaca que el actual secretario de Organización del PSOE pidió a Koldo amañar el resultado de las primarias.

Una crisis que no se cierra con la salida de Cerdán

El informe de la UCO de la Guardia Civil entregado al Tribunal Supremo señala que Santos Cerdán habría participado en gestiones para beneficiar a empresas de la presunta trama Koldo. Su salida del Congreso y la dirección del PSOE no ha servido para cerrar la crisis. Al contrario, ha sido interpretada por PP y Vox como una muestra de que el caso salpica directamente a la cúpula del Gobierno.

Mientras tanto, Pedro Sánchez insiste en que “el PSOE no es una organización corrupta” y promete “tolerancia cero” contra la corrupción. Pero el daño ya está hecho. La presión política aumenta y el foco se mantiene sobre el propio presidente, a quien sus adversarios ya no consideran parte de la solución, sino del problema.