“Tengo toneladas de patatas, ¿por qué nadie las quiere?” Un agricultor se ve obligado a paralizar su trabajo por la crisis del sector

Un agricultor de patatas se ve obligado a paralizar su trabajo (Pexels)

Versátil, nutritiva y profundamente arraigada en la tradición culinaria española, la patata ocupa un lugar fundamental en la dieta. Presente en platos emblemáticos como la tortilla, el caldo gallego o las patatas a la riojana, este tubérculo no solo ha sido un recurso clave en épocas de escasez, sino que sigue siendo uno de los alimentos más consumidos en los hogares del país, gracias a su valor energético, su bajo coste y su adaptabilidad en la cocina.

Esta hortaliza no tiene una presencia esencial solo en España, sino que en Reino Unido también se la considera como un alimento básico. No obstante, como ha compartido con la BBC, el agricultor de 36 años, Luke Ablett, está atravesando una crisis silenciosa en el país, así como en la región donde vive, Ramsey St Mary’s, Cambridgeshire.

En su entrevista con el medio británico, el agricultor ha denunciado públicamente que se ha quedado con más de 13 toneladas de patatas sin vender, una situación, que según dice, está afectando a todo el sector: “El mercado de la patata parece haberse paralizado por completo y nadie parece saber por qué. Es un misterio, es como si alguien hubiera frenado la industria”, afirmó Ablett.

“Algunos me han dicho que tienen varios cientos de toneladas de patatas en stock”

Durante su entrevista con el medio británico, Ablett, que dirige una granja de 400 acres propiedad del Consejo del Condado de Cambridgeshire, ha explicado que aunque es habitual que los agricultores conserven parte de la cosecha del año anterior, nunca había experimentado un estancamiento como el actual. Además, ha asegurado que los problemas en el sector comenzaron de forma gradual. “Los pedidos no habían sido tan malos a principios de año, pero ahora las ventas habían disminuido lentamente”.

La situación le ha llevado a noches de insomnio y a contemplar escenarios impensables hasta hace poco. “Cuando me acuesto por la noche, pienso que un cultivo en el que he invertido tiempo, esfuerzo y dinero podría acabar siendo devuelto a la tierra porque ha bajado la demanda. Espero de verdad que eso no ocurra”, lamentó. Lejos de ser un caso aislado, la situación afecta a muchos otros agricultores de la región: “No soy el único. He hablado con otros productores locales de Cambridgeshire, algunos de los cuales me han dicho que tienen varios cientos de toneladas de patatas en stock, mientras que otros tienen hasta 1.000 toneladas”, ha afirmado.

La empresa Isle of Ely Produce Limited, que cultiva hasta 10.000 toneladas de patatas al año, confirmó la gravedad del momento. Su portavoz, Matthew Grindling, ha explicado que “Muchos agricultores asumieron un riesgo importante este año, almacenando patatas mucho más tarde de lo habitual con la esperanza de obtener precios más altos”, lo que ha provocado que el producto se haya conservado en condiciones inadecuadas y, por tanto, tenga una pérdida de calidad y más dificultades para su comercialización.

Como consecuencias, uno de los sectores clave para el consumo de patata en Reino Unido —el de pescado con patatas fritas— también haya experimentado una notable contracción. De este modo, Andrew Crook, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Fritos, ha confirmado el impacto de esta coyuntura económica: “Actualmente, nos encontramos en una situación en la que el precio de venta del pescado y las patatas fritas debe aumentar, ya que los consumidores tienen menos dinero, por lo que estamos observando una caída de la demanda”.