La espectacular casa de Álvaro Morata y Alice Campello en Madrid: piscina climatizada, grandes ventanales y estilo minimalista

Álvaro Morata y Alice Campello. (EUROPA PRESS).

Alcanzar el hogar ideal para una familia es un anhelo que parece estar fuera del alcance de muchos. No es solo una cuestión económica, sino también de tiempo, planificación y, por qué no, suerte. Uno de los lugares que parece estar ayudando a cumplir esos deseos es Madrid, una ciudad que no solo acoge a miles de personas, sino también a numerosos rostros conocidos del mundo del deporte, el espectáculo y la televisión.

Aunque siempre suelen protagonistas de las portadas por su vida familiar, en esta ocasión lo hacen por motivos ajenos. Hablamos del futbolista Álvaro Morata y la influencer y empresaria Alice Campello. Tras la derrota de España ante Portugal en la final de la Liga de Naciones, en la que Morata falló un penalti decisivo, ambos han sido objeto de duras críticas y amenazas en redes sociales, afectando directamente a su entorno. En respuesta, la pareja ha optado por refugiarse en el que podría ser su lugar más seguro y especial: su casa a las afueras de Madrid.

La vivienda que comparten junto a sus cuatro hijos no es solo un espacio de residencia: es el resultado de años de trabajo, reformas y sueños compartidos. Empezaron a diseñarla mucho antes del nacimiento de sus mellizos y cuando Morata aún jugaba en equipos de la capital española. Ahora, pese a que el delantero milita en el Galatasaray turco, esta casa madrileña sigue siendo su base emocional y el centro de su vida familiar.

Casa de Álvaro Morata y Alice Campello en redes sociales (@alvaromorata).

Se trata de una propiedad que combina diseño, funcionalidad y un marcado estilo minimalista, reflejo del gusto estético de Alice Campello. Tal y como reveló la creadora de Masqmai a la revista ¡Hola!, la luz natural es protagonista en cada estancia gracias a los amplios ventanales y la distribución abierta, acompañada por una paleta de colores suaves como el blanco, el gris y el beige. La calidez de la madera y el mármol pulido aportan un equilibrio perfecto entre modernidad y confort.

Interiores que cuentan historias

La zona de estar principal está dividida en dos espacios diferenciados: uno de carácter social, con sofás semicirculares, alfombras claras y mesas con acabado efecto espejo; y otro más íntimo, ideal para ver televisión, con un sofá en ‘L’ y butacas en tonos blancos que aportan un sutil contraste.

Cada detalle ha sido elegido cuidadosamente, desde las lámparas de vidrio soplado hasta los muebles funcionales que ocultan electrodomésticos y conservan la limpieza visual del espacio. La cocina, por ejemplo, cuenta con una isla central blanca, acompañada de una gran mesa de madera clara y sillas grises, mientras que el horno y el microondas en negro destacan como únicos elementos visibles.

Alice Campello en una imagen compartida en redes sociales (@alicecampello).

El comedor continúa la línea estética general: una larga mesa blanca, sillas a juego y una estantería de madera con iluminación integrada. En uno de sus extremos, un olivo plantado en un patio inglés simboliza la conexión de la familia con la naturaleza. Además, lejos de ostentaciones excesivas, la vivienda está adornada con selectas obras de arte que decoran algunas estancias sin romper la armonía minimalista. Las habitaciones mantienen esta estética serena, al igual que los baños, donde predomina la sencillez elegante.

Sin embargo, si hay un área que destaca por encima de todas, es la dedicada al bienestar. La casa incluye una piscina climatizada que recuerda a un spa, sauna, gimnasio completamente equipado, una sala de cine privada y una espectacular bodega. Todo está concebido para que la familia pueda desconectar del la rutina sin necesidad de salir.

Alice Campello en una imagen comprtida en redes sociales (@alicecampello).

Un paraíso exterior

El exterior no se queda atrás. El jardín, de grandes dimensiones, alberga una piscina ideal para el verano, un campo de fútbol y hasta una zona de golf que funciona como simulador. Frente a la piscina, una terraza con sofás y lámparas decorativas ha sido testigo de numerosas reuniones familiares y momentos de relajación.

De hecho, hace poco, Campello compartió una imagen junto a su hija en la piscina, ambas luciendo trajes de baño a juego. Un gesto tierno que contrasta con los días difíciles que ha vivido tras recibir amenazas por redes sociales.

Alice Campello en una imagen compartida en redes sociales (@alicecampello).