Bárbara Rey revela lo que haría si tuviese a Juan Carlos I y a la reina Sofía delante: “Hubiéramos arreglado las cosas de otra manera”

Tras la publicación de sus memorias, Yo, Bárbara, Bárbara Rey se ha sentado en el plató del programa ¡De Viernes! la noche de este viernes, 13 de junio, para abordar diversos temas, entre ellos, su relación con el rey Emérito Juan Carlos I. Durante la emisión, Beatriz Archidona, presentadora del programa de Telecinco junto a Santi Acosta, le ha planteado una pregunta directa sobre este asunto: “Si lo tuvieras delante, ¿qué le dirías?”.

Ante la pregunta, la de Totana no ha dudado en dar una tajante respuesta. “Lo primero que tenía que haber hecho es interesarse por qué razón en un momento determinado yo hago lo que hago. Una persona que quiere a otra, que la aprecia y que le tiene un mínimo de algo, diría que lo que me ha hecho es terrible, pero quiero saber por qué lo ha hecho”, ha expresado. Según ha explicado la vedette, tal vez si hubieran hablado a tiempo, las cosas no habrían llegado al extremo en que se encuentran. “Si yo le explico, las cosas no llegan donde llegaron; y, si hubiéramos hablado, tampoco. Él se escondió como habitualmente suele hacer. Si él habla conmigo, yo no llego a ese extremo. Hubiéramos arreglado las cosas de otra manera. Es un hombre que nunca se interesó absolutamente por ningún problema que yo tuviera”, ha afirmado.

Además, Bárbara Rey se ha referido a la reina Sofía y cómo reaccionaría si se encontrara con ella. “Si yo me encontrase a la reina, la evitaría. Me daría mucha vergüenza. No le diría absolutamente nada. ¿Qué le voy a decir yo a una mujer que, si han dicho que yo no he sido feliz y que consideran que soy una desgraciada, qué le voy a decir yo a ella? No creo que ella haya sido tampoco muy feliz”, ha expresado.

Por otra parte, la polémica sigue rodeando a Bárbara Rey tras las declaraciones que hace en sus memorias relacionadas con Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno de España. En el libro, la murciana detalla un supuesto encuentro a solas con Suárez en el Palacio de la Moncloa, donde, según ella, recibió una propuesta que la dejó impactada. Esta afirmación ha sido desmentida de manera tajante por el entorno del político, ya fallecido. Rosa María Beneit, quien fuera secretaria del expresidente, acusa a la actriz de “mentir”, indicando que aquella visita duró apenas cinco minutos: “Adolfo Suárez era mucho hombre para tan poca mujer”, señaló Beneit en el programa TardeAR.

Durante su paso por el espacio de Mediaset, la invitada ha respondido a estas afirmaciones. La vedette ha señalado que no conocía a Beneit y ha negado lo dicho por ella y por el sobrino de Suárez, quien también la criticó tras insinuar que el expresidente “se le insinuó”. Bárbara ha explicado que el contacto para su encuentro en Moncloa fue con Aurelio Delgado, mano derecha de Suárez, y no con Beneit. Asimismo, ha negado haber querido establecer una relación personal con el expresidente, rechazando las acusaciones de haber dejado su número personal para fines íntimos: “Me han dicho que en aquella época no era su secretaria, es mentira”, ha asegurado.

Después de estas declaraciones, Bárbara Rey ha anunciado que tomará medidas legales contra Beneit: “Le voy a poner una querella porque dice que yo fui pidiendo dinero. Ha dicho que fui de negro, lo han debido sacar de cuando fui a ver al rey, y que estuve cuatro horas, como si cualquier persona pudiera llegar a la Moncloa y sentarse en el vestíbulo”, ha concluido.