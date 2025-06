Silvia Alonso y Álex González visitan ‘La Revuelta’ a presentar su nueva serie, sacar músculo, y a criticar el ‘clickbait’: “Estamos en 2025, molaría que dejaran de instrumentalizarnos”

Silvia Alonso y Álex González en 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

Silvia Alonso (la actriz española, conocida por su participación en las series Tierra de lobos, Amar es para siempre, Sin identidad, Tiempos de guerra y Fuerza de paz) ha llegado al plató de La Revuelta cargada de desenfado y energía, derrochando baile prohibido y sacando músculo, literalmente, para dejar claro que la broma se acaba donde ella quiere. Carcajada fácil y complicidad con Álex González, su compañero de la noche y de rodaje, que la acompaña en la visita tras un par de visitas fugaces al programa y aquella famosa tarde en la que la televisión se paralizó por el susto de Raphael.

Silvia y Álex presentan “Ladrones: La tiara de santa Águeda”

El historial de apariciones de Silvia Alonso en el programa arrastra ya algún traspiés. La primera invitación que debía ocupar la parrilla coincidió con el inesperado accidente cardiovascular de Raphael. La actriz se vio entrando al plató sin saber muy bien qué pasaba, adelantada sobre el guion y convencida de que el cantante podría haberse molestado por “alguna gilipollez” lanzada desde el lado del sofá. El desconcierto se transformó en un episodio incómodo que quedó guardado en el baúl de los momentos televisivos inéditos. Ahora, con Raphael recuperado y la normalidad restablecida, la intérprete salmantina ha tenido por fin su espacio en La Revuelta, con tiempo y aire para presentar junto a Álex González la serie Ladrones: La tiara de santa Águeda.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Esta vez, además, Silvia no ha querido dejar de lado uno de los temas que vienen marcando el debate en ese sofá: el papel de la mujer en la industria y en los medios de comunicación. Alonso pone palabras a una incomodidad que no es nueva, pero sí persistente. “Estamos en 2025, molaría que dejaran de instrumentalizarnos y supeditarnos a los hombres”, reclama la actriz, aludiendo a ese mecanismo que todavía la reduce a “la novia de David Broncano” en titulares y resúmenes. El asunto del clickbait, de paso, tampoco se queda sin su dardo. González, por su parte, comenta entre risas cómo alguna vez le han preguntado por Terelu Campos sin que él supiera siquiera a qué venía la referencia: “Querrán hablar de ello por algo que yo no sé. Yo la respeto al máximo, pero no sabía ni lo que me estaban preguntando”. El titular, igualmente, ya estaba escrito.

La entrega da pie también para otras confesiones y bromas sobre el propio rodaje. Álex González recuerda cómo una lesión de hombro en plena grabación lo apartó de los entrenamientos más de un año, mientras Silvia Alonso - brazos a la vista - toma la herencia de otras invitadas como Clara Galle reivindicando que el músculo también merece su plano.

La noche sella su recorrido musical con los raperos Natos y Waor, primeros en llenar un estadio de fútbol en España. Los artistas madrileños relatan el esfuerzo y la anécdota: más de dos millones de euros invertidos para hacer posible un concierto en el Metropolitano. Se llevan la ovación y el plano final interpretando “Cicatrices”.