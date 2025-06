El control interno del PSOE que falló: los sistemas del partido y la persona al frente que debieran haber detectado el caso Cerdán

Estos son los audios que Koldo grabó en secreto durante años y que han provocado la caída de Santos Cerdán: “Yo he recibido 450.000 euros” Las conversaciones están protagonizadas por el propio Koldo, el ya ex secretario de organización socialista Santos Cerdán y el exministro Ábalos

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2 Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales