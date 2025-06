Un mensaje de despedida y una búsqueda sin fin: la misión de un hombre para encontrar a su mujer, desaparecida hace 13 años

El mensaje de Pedro Sánchez a Santos Cerdán hace menos de un mes: “El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tienen cabida” El presidente compartió el mensaje en redes tras un episodio de acoso en el domicilio del entonces número tres del PSOE, quien hoy ha dimitido tras ser señalado en un informe de la UCO

Un experto alerta de los errores que no puedes pasar por alto a la hora de vender tu vivienda para que no te reclamen “miles de euros”: “Revisa que legalmente puedes vender” Las transacciones inmobiliarias están sujetas a normativas estrictas, impuestos y posibles imprevistos legales que pueden transformarse en reclamaciones que pueden salir muy caras si no se gestionan de forma adecuada