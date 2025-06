Un soltero se enamora de su cita de ‘First Dates’ después de estar 7 años soltero: “Ten cuidado que te puedes quemar”

Kiko y Rocío en su cita de 'First Dates' (Montaje Infobae, Cuatro)

Kiko, un joven modelo nacional e internacional de 25 años que se define como una persona independiente, ha sorprendido en First Dates con su estilo y personalidad. Este soltero, que asegura necesitar tiempo para sí mismo y prefiere ir solo a todos lados. Por lo que dejó claro desde el principio que no es alguien que busque compañía por necesidad: “Mi tiempo libre necesito dedicármelo a mí, no necesito a nadie”, confesó al presentador Carlos Sobera. Sin embargo, su vida profesional es todo lo contrario a su actitud solitaria, pues, además de ser modelo, trabaja en la gestión de un pub.

Antes de conocer a su acompañante, le ha revelado a Sobera que, aunque no le gusta presumir, la realidad es que “liga mucho”, lo que le ha hecho perder algo del romanticismo que en su día sentía. “Quiero volver a ser el chico detallista que era”, comentó, aunque también advirtió que tiene que encontrar a la persona adecuada. Pero viendo cómo ha ido su velada, esa persona podría haber llegado esta noche con Rocío.

Para sorpresa de Kiko, ha encontrado en Rocío unas cualidades muy similares a las suyas, ya que es una mujer muy segura de sí mismo. “Tengo la autoestima muy alta, me lo he trabajado”, ha expresado con una sonrisa confiada. Madre soltera por decisión propia, Rocío no ha dudado en dejarse llevar con el modelo y desde el primer momento, ambos han podido sentir una conexión instantánea. Algo que ha percibido también el presentador cuando ha querido ponerle los taburetes en la barra del restaurante bien “juntitos”. Fue entonces cuando el flechazo entre ellos fue evidente. Kiko, que estaba visiblemente impresionado, no pudo evitar exclamar: “Ten cuidado que te puedes quemar”.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Mientras ambos compartían su historia personal, la conversación se desvió hacia Murcia, la ciudad natal de Kiko. A pesar de que Rocío nunca había visitado la región, Kiko le recomendó conocerla, mencionando que trabajaba en un local de cócteles. El tema de la noche y la vida nocturna no le era ajeno a Rocío, quien compartió su afición por las mismas actividades: “Yo también soy modelo y cantante”, le comentó, un detalle que hizo aún más fuerte la conexión entre ellos.

Durante la cena, Kiko brindó por que se le acabara la “mala racha en el amor”, confesando que llevaba 7 años soltero. Rocío, sorprendida por este largo periodo, le compartió que ella llevaba dos años sin pareja. A medida que avanzaba la conversación, Kiko fue cada vez más claro sobre lo que buscaba en una relación: “Necesito que mi pareja sea fogosa y pasional”, le dijo a Rocío. Ella, con una sonrisa, le aseguró: “Soy muy activa, mucho”. Al escucharla, Kiko no pudo evitar mostrarse aún más interesado cuando Rocío le reveló que se sentía identificada con el término “mujer loba”. “Yo llevo un lobo tatuado en la oreja”, le dijo él, y sin perder la ocasión, le mostró algunos de sus tatuajes, incluyendo uno de una mujer gimiendo, unas esposas y la palabra “sexo”.

Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado cuando Rocío le contó a Kiko que tenía un bebé. La noticia dejó al modelo paralizado, quien no pudo evitar preguntar por el padre del niño. Rocío le explicó que había decidido criar a su hijo sola y que le había puesto sus apellidos. Aunque Kiko se mostró algo desconcertado, decidió seguir adelante con la cita. “Me ha gustado mucho”, admitió, y continuaron disfrutando de su encuentro en el reservado del restaurante.

Kiko y Rocío en su cita de 'First Dates' (Cuatro)

La velada llegó a su punto culminante en el reservado de First Dates, cuando Rocío sorprendió a Kiko cantándole en el karaoke. La pasión se desbordó entre ellos, y el primer beso llegó casi sin previo aviso. Los dos se miraron a los ojos, ambos sorprendidos por la intensidad del momento. “Hace mucho tiempo que no sentía nada así al conocer a alguien”, confesó Kiko, mientras Rocío compartía su propia sensación de haber encontrado algo especial.

En un futuro cercano, ambos imaginaron pasar juntos momentos en la Feria de Sevilla y explorando las calles de Cartagena, Murcia. Con una conexión tan intensa, parece que el fuego entre ellos apenas comienza a encenderse. “Cuidado que quemo”, advirtió de nuevo Kiko, y, por lo visto, no era una simple expresión.