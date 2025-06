Una soltera de ‘First Dates’ desvela que pudo haber ido a Operación Triunfo, pero Chenoa le quitó el puesto del casting: “Absolutamente inútil, insulsa y para mí, superpavisosa”

Una soltera de ‘First Dates’ desvela que pudo haber ido a Operación Triunfo, pero Chenoa le quitó el puesto del casting (Montaje Infobae, Cuatro)

Una nueva cita en el restaurante de First Dates dejó al descubierto una inesperada anécdota sobre los inicios de Operación Triunfo y mostró el nulo entendimiento entre dos solteros que no coincidieron ni en gustos ni en expectativas. Joaquín, zaragozano de 40 años, se ha presentado en el programa como un chico “especial, a veces raro, extrovertido y eso a veces es bueno, y otras veces no”. Llegó al restaurante cargado de detalles para todos: una jirafa de peluche para Matías, dibujos de estilo naïf para el equipo y, como se supo más adelante, bombones y un dibujo para su cita.

“Me gusta el cómic, el cine independiente, la lectura en general…”, explicó mientras expresaba su deseo de encontrar una pareja con quien compartir experiencias, viajes y aventuras. No obstante, Belén, su cita, otra zaragozana de 42 años, no tenía ningún gusto similar al de él. Desde el inicio, la soltera se ha definido como una mujer extrovertida, pero “muy selectiva”.

Al ver a su acompañante, no ha tardado en lanzar su primera impresión: “De ‘Granjero busca esposa’, tiene pinta de señor, de padre de colegio y es del AMPA, no me gusta”, sentenció a los pocos segundos de verlo. Joaquín, por su parte, se sintió inicialmente atraído por ella: “Que se sabe arreglar”, comentó al descubrir también que ambos eran de Zaragoza.

“Cogieron a Chenoa y me dijeron que para la siguiente”

Durante la cena, Joaquín quiso conocer mejor los intereses de su cita. Belén mencionó su pasión por la música y los viajes, especialmente sola, aunque reconoció que prefería la compañía si no le suponía un freno. Al escuchar que ella era tan aventurera, se animó a compartir su sueño: viajar a Japón. Pero la respuesta fue tajante: “Un friki”. Tras la confesión de su cita, la zaragozana lo ha tenido claro y no quería compartir ese viaje con él, ya que ella lo disfrutaría de una manera más cultural, mientras que él se centraría más en la ola del manga o el anime.

Más adelante, Joaquín habló de su amor por la lectura y mencionó su último viaje, al lugar de nacimiento del oficial de la Armada del siglo XVIII, Blas de Lezo. La reacción de Belén fue contundente: “La conversación con Joaquín es absolutamente inútil, insulsa y para mí, superpavisosa”, afirmada cuando su cita mostró su lado más intelectual. Además, cuando el de 40 años trató de mostrarle su afición por los concursos de televisión, donde ha participado incluso en algunos de ellos, ella solo pudo preguntarle por Mujeres y Hombres y Viceversa. Para su sorpresa él le ha comentado que le gustan más los programas culturales, aunque a su juicio le seguía “viendo para ‘Granjero busca esposa’, me lo ha parecido desde el principio”.

Siguiendo el hilo de la conversación, Belén tuvo su oportunidad para comentarle su casi participación en Operación Triunfo. Según ha narrado: “Cogieron a Chenoa y me dijeron que para la siguiente”. Un comentario que despertó la risa de Joaquín, quien le propuso irse de karaoke.

“Atracción cero, dos polos opuestos”

La afinidad entre ambos no mejoró con el tiempo. Mientras él explicaba que había tenido “algún rollito” pero nada serio desde hace años, ella fue clara: “Pasé del cuento de La Bella y la Bestia y del de vamos a intentarlo otra vez, no, tengo las cosas muy claras”. Además, en el reservado, el de 40 quiso conquistarla con más regalos: unos bombones y un dibujo de un tiburón, animal con el que se identificaba y que llevaba representado en sus calcetines y calzoncillos.

No obstante, Belén no entendía la conexión y lanzó otra opinión, ya que le veía más como un “delfín”. Incluso, el karaoke del reservado le reiteró la falta de conexión, pues solo podía pensar en decirle “Cállate”, durante la actuación de Joaquín. De esta manera, la zaragozana terminó la cita con una valoración sincera: le había faltado actitud y no encajaba con el tipo de hombre extrovertido, moderno y decidido que ella buscaba. Para ella, la cita fue clara: “Atracción cero, dos polos opuestos”.