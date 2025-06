Muere Loli Sánchez, la mujer que se presentó a ‘First Dates’ en busca de un “novio eterno”, a los 51 años

Loli en 'First Dates' (Mediaset)

Loli Sánchez, la mujer que conmovió a la audiencia televisiva al acudir al programa First Dates en busca de un “novio eterno” mientras luchaba contra un cáncer terminal, ha fallecido a los 51 años. Una amarga noticia que ha sido confirmada por su familia a través de las redes sociales. “Te voy a llevar conmigo toda mi vida, pase lo que pase”, escribió uno de sus hijos. Por su parte, su hermana expresó: “Vuela alto, no sé qué voy a hacer sin ti”.

La primera vez que el rostro de Loli apareció en televisión fue en El diario de Jorge, a finales de agosto del año pasado. Allí, la catalana relató que llevaba dos años enfrentándose a un cáncer avanzado de útero, detallando que la enfermedad se encontraba en fase 4B y que ya había hecho metástasis. Con valentía y esperanza, comentó: “No me voy a curar, me lo han dicho, pero yo digo: eso es lo que dicen los médicos. Otra cosa es que pase”.

En febrero de 2025, reapareció en televisión, esta vez en el formato de citas de Cuatro, First Dates, conducido por Carlos Sobera, en el que se sorprendió con su optimismo y su deseo de encontrar el amor en medio de su difícil situación con cáncer terminal. “Tengo cáncer de útero desde hace dos años y medio. Aparentemente, estoy bien, pero se ve que no. No creo que vaya a vivir solo dos años más, pero la realidad es la que es”, afirmó entonces. “Ahora disfruto cada segundo, cada minuto, porque el presente es un regalo”, prosiguió diciendo. En su participación, confesó con sinceridad: “Me apetece conocer a un chico que me gusta mucho, que sea mi novio eterno”.

Loli Sánchez en 'El Diario de Jorge' (Mediaset)

“El mejor ejemplo de persona y madre”

A lo largo de su lucha contra la enfermedad, Loli compartió abiertamente en redes sociales los avances y retrocesos de su estado de salud. En su último video publicado en Instagram, donde acumula más de 17 mil seguidores, informó que, aunque se encontraba en casa, había recibido un llamado del hospital para ser ingresada debido a que se sentía “muy flojita”. Pese a ello, mantenía una actitud positiva y acompañaba el video con el mensaje: “Todo bien. Vamos”.

Sin embargo, dos días después, difundió una imagen en su cuenta de TikTok que parecía ser un mensaje de despedida. “He hablado tanto que no hay nada más que decir. Se termina. Espero que me entiendas bien y me respetéis. Gracias”, publicó, dejando claro que afrontaba el final de su lucha con serenidad y agradecimiento.

Loli Sánchez en uno de los vídeos compartidos en su cuenta de Instagram

Su historia, relatada en televisión y redes sociales, caló profundamente entre las personas que siguieron su proceso y aprendieron de su fortaleza. Tras conocerse la noticia de su muerte, los comentarios en sus publicaciones se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento. “Buen viaje, Loli. Aquí siempre se te recordará por tus lecciones y por tu sonrisa”, escribió un usuario. Otros destacaron su impacto en la vida de muchos: “Has calado profundamente en la vida de miles de personas. Tu lucha y alegría perdurarán en nuestra memoria y corazones”. Otro mensaje apuntó: “Eres el mejor ejemplo de persona y madre que se puede tener”.