Las reacciones al plante de Ayuso en la conferencia de presidentes: “Un error”, “una falta de respeto” y “un numerito”

Este viernes, Barcelona ha acogido la Conferencia de Presidentes, un encuentro que ha reunido a los jefes de las Comunidades Autónomas junto con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar los asuntos más relevantes y adoptar acuerdos de especial relevancia para el sistema autonómico.

No obstante, la reunión no ha estado exenta de polémica y la principal protagonista ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien comenzó con un encontronazo con la Ministra de Sanidad, Mónica García, y terminó abandonando la sala tras el uso de lenguas cooficiales.

Ayuso ya había amenazado con dejar plantada la sala si los presidentes de la Generalitat y del País Vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, hablaban en catalán o en euskera. No obstante, la presidenta ha sido la única en abandonar el Palacio de Pedralbes y su gesto ha provocado un aluvión de críticas desde los diferentes ámbitos políticos, autonómicos y mediáticos, incluido miembros de su propio partido (PP).

“Nos quieren hacer sentir extranjeros en España”

Por su parte, Ayuso ha defendido su postura alegando que “no se puede dar por normal lo que no es”. Según ella, el uso de las lenguas cooficiales busca “hacernos sentir extranjeros en nuestro propio país” y ha reivindicado su “libertad” como presidenta autonómica para manifestar su oposición, en una entrevista concedida a la Cadena COPE.

“No sé cómo se puede demostrar tu discrepancia si no es levantándote y yéndote de un sitio”, ha insistido. El mismo viernes, ya había dicho que no pretendía que nadie la siguiera: “No pido que se me secunde” y añadió que le “encanta Cataluña”, pero que “defiende la unidad de España por encima de todo”. “Muchas veces no se está utilizando el catalán como una riqueza, sino como un arma de división”, ha señalado.

“Es no entender España”

En respuesta, el president de la Generalitat ha sido especialmente crítico. Illa ha considerado que “la ausencia de Ayuso fue un inmenso error” y ha afirmado que “no ayuda a nadie”.

“Es no entender España. Es entender que no pasa nada por hablar en una lengua cooficial, que es una riqueza que nos hace más fuertes”, ha subrayado. Para él, la unión “desde la diversidad” tiene “mucha más fuerza” que la imposición de un único patrón cultural o lingüístico.

“No quiero vivir en un país donde puedes tomar cañas en libertad pero no hablar tu idioma”

Del mismo modo, el lehendakari ha calificado el gesto de la presidenta madrileña como un “numerito” y ha denunciado una “intolerable falta de respeto al euskera”.

En su intervención tras el encuentro, Pradales ha advertido que “detrás de un numerito hay mucho más que ansias de protagonismo”. Así, ha indicado que Ayuso oculta una “una identidad hegemónica que niega y excluye al diferente” y una “forma monocolor e intolerable de entender la sociedad”.

“¿Qué tipo de libertad reivindica quien niega la libertad de elegir el idioma en el que una persona quiere hablar?”, se ha preguntado, añadiendo: “No quiero vivir en un país en el que puedes tomar cañas en libertad, pero no puedes hablar en tu idioma con esa misma libertad”. “Visto lo visto, no sé si merece la pena volver”, ha concluido el lehendakari.

Una jornada “histórica”

Tampoco se ha hecho esperar la reacción del Gobierno central, comandada por el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha tachado el gesto de Ayuso de “imperdonable desde el punto de vista institucional”.

“Que una presidenta se levante de una Conferencia de Presidentes cuando habla un colega en su lengua oficial es una falta de respeto”, ha sentenciado. Además, ha acusado a Ayuso de “romper la unidad” dentro de su partido y ha celebrado que “ningún otro presidente del PP” la haya seguido.

Por último, Torres ha felicitado públicamente a los traductores que han hecho posible el uso de las lenguas cooficiales en la reunión, calificando la jornada de “histórica”.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende "llamar la atención y desviar el foco" de las investigaciones judiciales en torno a su pareja y al fallecimiento de ancianos en residencias durante la covid con comportamientos como abandonar la Conferencia de Presidentes por el uso de lenguas cooficiales. "Necesita liarla", ha resumido la ministra acerca de la actuación de Ayuso.

“Sobreactuación”, “confrontación” y “error”

Desde otras comunidades autónomas también han llegado reproches. La presidenta navarra, María Chivite, ha lamentado que Ayuso haya acudido “con la intención de confrontar”, mientras que el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha atribuido su actitud a una “sobreactuación”.

A su vez, el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, ha defendido el uso de las lenguas cooficiales y dicho que “el problema es quien usa el idioma como arma arrojadiza”.

Igualmente, la presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), usó el catalán en parte de su intervención y pidió respeto tanto para su posición como para la de Ayuso. Por su parte, Alfonso Rueda (Galicia, PP), saludó a los presentes en gallego y luego continuó en castellano.

Reacciones de los medios

La periodista Ana Rosa Quintana, desde su programa en Telecinco, también ha expresado su desacuerdo con el plante de Ayuso. “No hay necesidad de crispar”. “Ya, para crispar, hay otros. Entonces, no crispemos ni unos ni otros”, afirmó durante la emisión.

Del mismo modo, Gaspar Llamazares, exdirigente de Izquierda Unida y actual concejal de Oviedo, ha considerado que Ayuso está “tocada por el tema de las residencias” y ha afirmado que su actitud es una “demostración” de que le afecta el caso de la gestión de la pandemia en Madrid.