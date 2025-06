Ayuso se niega a recibir los dos besos de cortesía de la ministra de Sanidad y le espeta: “todavía pretendes darle un beso a una asesina”

Mónica García y Ayuso protagonizan un encontronazo en la Conferencia de Presidentes.

Tensión en la Conferencia de Presidentes que ha comenzado este viernes en Barcelona, una cita en la que también estará Felipe VI. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a los barones del PP en medio de un clima de alta tensión por los supuestos casos de corrupción que, según el Partido Popular, “rodean” al PSOE, y a tan 48 horas de la concentración convocada este domingo por los populares contra Sánchez.

Una tensión que se visualiza hasta en los más pequeños detalles, como cuando se han encontrado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la ministra de Sanidad, Mónica García, otrora azote de ayuso en la oposición en la Asamblea madrileña. Las imágenes captadas por algunas cámaras han dejado claro que Ayuso no se ha sentido, nada cómoda, al coincidir con García.

Desde el equipo de García, una de las líderes de Más Madrid, explican que la ministra ha ido “a saludar con normalidad institucional a Ayuso, como a cualquier otro presidente o persona presente en el evento. Por encima de todo están las reglas mínimas de educación y cortesía”. Entonces Ayuso le ha quitado la cara y le ha dicho algo de “no querer saludar a una asesina”, a lo que la titular de Sanidad ha respondido con sorpresa: “¿Perdona?”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes autonómicos y el rey Felipe VI, en el Palau de Pedralbes en Barcelona. (EFE/ Quique García)

Entonces Ayuso, “muy nerviosa, inquieta y agresiva, ha empezado a decirle a Mónica García que ella le ha llamado ‘asesina’ por las residencias de mayores. Algo que, como se puede demostrar con hemeroteca, nunca ha hecho. Y por eso le ha respondido que es mentira y que no debería mentir así”. El equipo de Ayuso tiene otra versión. “La presidenta Díaz Ayuso estaba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros del Gobierno. Cuando se le ha acercado la ministra de Sanidad, Mónica García, esta ha pretendido darle dos besos. Díaz Ayuso, que le ha ofrecido la mano, le ha preguntado si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea y que eso no tenía un pase”. En resumen, no se han saludado.

Muchos debates pendientes

Anécdotas al margen, la Conferencia de Presidente, la número 28, es de calado. No solo por el crispado ambiente político que se vive desde hace semanas, sino porque los 19 líderes territoriales debatirán sobre políticas de vivienda, la deuda de las comunidades autónomas, la financiación de la educación, inmigración y el control de fronteras (que es una competencia del Estado) o medidas para evitar un nuevo apagón.