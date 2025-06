‘Supervivientes 2025′: Pelayo Díaz se despide de Honduras a las puertas de la final y Makoke sufre un nuevo percance en su salud

Pelayo Díaz, Damián Quintero y Álvaro Muñoz Escassi, se juegan la expulsión en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

La última gala de Supervivientes 2025 celebró los tres meses de intensa convivencia, desafío físico y emocional que han vivido los participantes en la isla de Honduras. Fueron siete los rostros que han conseguido aguantar los 90 días en Cayos Cochinos. Montoya, Anita, Makoke, Pelayo, Álvaro Muñoz Escassi, Borja y Damián, continúan en su lucha por el título, aunque la noche dejó importantes giros inesperados. La principal sorpresa fue la expulsión de Pelayo Díaz, uno de los favoritos, en un duelo directo frente a Álvaro Muñoz Escassi.

Durante las salvaciones, los porcentajes iniciales indicaban un ajustado enfrentamiento, con los nominados acumulando registros del 34%, 26%, 18%, 13% y 9%. En una noche de tensiones, Montoya fue el primero en ser salvado, seguido de Anita. De manera inesperada, Damián, quien había sido eliminado en una semana anterior y regresó al concurso, fue el tercer concursante en garantizar su continuidad tras recuperar el apoyo del público. El duelo decisivo enfrentó a Pelayo y Álvaro, siendo este último quien obtuvo la salvación definitiva.

Laura Madrueño mostró su asombro tras conocer la decisión de la audiencia. “Estoy sorprendida porque te he visto disfrutar como a pocos aquí en el concurso”, confesó dirigiéndose al estilista de 38 años, quien se despidió con emoción del resto de sus compañeros y de la audiencia. “Ha sido un auténtico privilegio estar aquí. Me voy con la cabeza alta y mucha fuerza para todos”, expresó Pelayo, que agradeció la experiencia vivida y el apoyo recibido durante su estancia en la isla.

Laura Madrueño y Pelayo Díaz (Mediaset)

El resto de los concursantes dejaron su actual localización para mudarse a Cayó Paloma, el escenario más emblemático del reality. Antes de cambiar de lugar, se formó la nueva lista de nominados, que incluyó a todos, excepto a Álvaro Muñoz Escassi, quien ostenta el liderazgo. Anita, Montoya, Damián, Makoke y Borja se enfrentarán ahora al veredicto de la audiencia en los próximos días.

Makoke y su gran disposición

Por otro lado, Makoke ha sufrido un percance en su salud por culpa de una infusión que ella misma se ha inventado. La modelo sufrió náuseas y un malestar general tras ingerir una mezcla de productos que acabó con ella indispuesta.

Nada más probar la bebida, la expareja de Kiko Matamoros aseguró que su elaboración había sido todo un éxito. “Está riquísima, es el agua de mar hervida con el aroma de los bígaros y le he echado un pelín de agua dulce“, afirmó la colaboradora de televisión. ”Tú quieres irte directa al baño. Está rico, pero no quiero uno“, le replicó Pelayo Díaz.

Makoke sufre un percance en su salud (Mediaset)

Poco después, efectivamente, Makoke se tumbó y evidenció síntomas de no encontrarse bien. “Me ha sentado mal el agua de mar, me lo he tomado porque estaba calentito y era como efecto sopa. Estoy como con náuseas”, afirmó. “No sabéis lo que es estar con diarrea mientras te llueve encima, una sensación… esto es de locos. No sabía si me caía más agua por arriba o por abajo”, proseguía. Y añadió una queja: “La letrina no tiene techo… ha sido la situación más horrorosa de mi vida”.