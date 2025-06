España destaca como el segundo país de la Unión Europea con mayor aumento de empleo en el primer trimestre

Abril fue el mejor mes para el empleo en lo que va de 2024: se ganan casi 200.000 afiliados y 60.500 personas salen del paro.

España se coloca como el segundo país de la Unión Europea en el que más creció el empleo en el primer trimestre 2025, según los datos publicados este viernes por Eurostat. La oficina de estadística de la Comisión Europea ha revelado que solo Croacia, con un crecimiento del 1% frente a las cifras registradas en los últimos tres meses del año anterior, se sitúa por delante del impulso del 0,8% contabilizado en el mercado laboral español en el mismo periodo.

La variación media del empleo en el conjunto de los países comunitarios se mantuvo en terreno positivo con un avance del 0,2%, mientras que la comparación interanual arroja una tasa del 0,7% para los países del euro y un 0,4% en el caso del total de los Veintisiete. Más allá de las cifras globales, países como Rumanía (-2,1%), Estonia (-0,8%), Lituania (-0,6%) y Polonia (-0,6%) destacan al otro lado de la tabla como las naciones en las que más se ha contraído el empleo.

La oficina de estadística comunitaria estima que, en el primer trimestre de 2025, había 219,8 millones de personas ocupadas en la Unión Europea, de las cuales 171,6 millones se encontraban en la Eurozona.

Empleo a tiempo parcial entre pensionistas

Por otra parte, un 10,2% de los pensionistas con edades comprendidas entre los 50 y 74 años se encontraba empleado en 2023 y más de la mitad de este segmento desempeñaba trabajos a tiempo parcial. En concreto, un 57% de los pensionistas de ocupaban este tipo de empleos, frente al 16,2% que representa para el resto de trabajadores. En España, cerca del 40% de los pensionistas empleados trabajaban a tiempo parcial, mientras que esa tasa se reduce al 10% para los no pensionistas.

El empleo a tiempo parcial está especialmente extendido entre los pensionistas de Croacia, donde registra una tasa del 89,4%. El país balcánico se apuntó en 2023 también la diferencia entre pensionistas y no pensionistas en este tipo de empleo más amplia, con una brecha de 86,0 puntos porcentuales, ya que solo el 3,4% de los no pensionistas trabajaba a tiempo parcial. Suecia y Bélgica también presentaron altas tasas de empleo a tiempo parcial entre los pensionistas , con un 79,2% y un 78,0% respectivamente.

En el extremo opuesto, Bulgaria registró la menor proporción de pensionistas empleados a tiempo parcial, con apenas un 9,2%. Entre los no pensionistas, la cifra fue aún menor, situándose en el 1,2%. Lituania y Letonia también mostraron porcentajes bajos de empleo a tiempo parcial entre los pensionistas de jubilación, con un 19,0% y un 23,2% respectivamente. El caso de Países Bajos resulta particular, ya que, pese a contar con la mayor proporción general de empleo a tiempo parcial, la diferencia relativa entre pensionistas de jubilación (57,8%) y no pensionistas (39,4%) fue la más reducida de la Unión Europea. Esto sugiere que el empleo a tiempo parcial está ampliamente extendido en la población activa neerlandesa, independientemente de la condición de jubilación.

Trabajo después de la jubilación

Eurostat ha publicado también la estadística sobre el trabajo después de la jubilación, una realidad que es mucho más común entre los trabajadores autónomos. En 2023, el 56,4% de los trabajadores por cuenta propia en la Unión Europea continuaron trabajando después de recibir su primera pensión. Este promedio europeo se ve impulsado por los altos porcentajes de países nórdicos y de Irlanda, mientras que España y Grecia se sitúan muy por debajo de la media.

Solo el 18,2% de los trabajadores autónomos en España continuaron en activo después de recibir su primera pensión, la cifra más bajas de la Unión Europea. Según los datos de Eurostat, este porcentaje contrasta de manera significativa con países como Suecia, donde el 98,4% de los autónomos siguieron trabajando tras jubilarse, así como con Finlandia (88%) e Irlanda (87,7%). En el extremo opuesto, junto a España, se encuentra Grecia, con un 20,3%, y Eslovenia, con un 40,4%.