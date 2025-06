La reaparición de Carmen Martínez-Bordiú: su nueva vida alejada de los focos

Carmen Martínez-Bordiú. (Europa Press)

Desde el momento en que vino al mundo, Carmen Martínez-Bordiú ha sido la protagonista de infinitas portadas de revistas. Ha sido y es una figura recurrente en los medios de comunicación debido a su vida, marcada tanto por la historia como por la notoriedad pública, ha abarcado momentos felices y episodios profundamente trágicos. Desde su infancia en el Palacio de El Pardo, rodeada de privilegios, hasta su intensa vida sentimental, Carmen ha protagonizado numerosos titulares. Entre sus momentos más duros se cuentan la dolorosa pérdida de su hijo mayor, cuando apenas tenía once años, y la trágica muerte de su primer marido, el duque de Cádiz.

Su presencia era constante en los grandes eventos sociales, a los que solía acudir junto a su amiga del alma Isabel Preysler. Sin embargo, en 2018 tomó una decisión que sorprendió a muchos: poco después del fallecimiento de su madre, Carmen optó por abandonar España y establecerse en Portugal. Se marchó con Timothy McKeague, su entonces pareja y 34 años más joven que ella, a quien había conocido un año antes, durante un verano en la Costa Azul.

Carmen Martinez-Bordiú en una imagen de archivo.

Allí, en la localidad de Sintra, se instaló en una espaciosa vivienda de 600 metros cuadrados con vistas privilegiadas al océano Atlántico. Su mudanza fue interpretada por muchos como un retiro voluntario del foco mediático. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas. La última vez que fue captada por las cámaras fue en 2021, coincidiendo con su 70º cumpleaños. “Solo pido que todo el mundo se olvide de mí”, declaró entonces, reflejando su deseo de llevar una vida alejada del bullicio mediático.

En 2023, su nombre volvió a sonar en la prensa tras confirmarse su ruptura con McKeague, poniendo fin a una relación de casi seis años. Por eso, han causado revuelo las imágenes que acompañan esta noticia: la duquesa fue vista recientemente en el madrileño barrio de Salamanca, disfrutando de una comida con una amiga, en una de sus poco frecuentes pero significativas visitas a la capital.

“Viene varias veces al mes”

Según cuenta la revista ¡Hola!, estas apariciones no son tan inusuales como podemos creer. “Viene varias veces al mes para ver a Luis Alfonso, sus nietos y sus hermanos”, afirma una persona de su entorno. Aunque ya no cuenta con residencia en Madrid, suele hospedarse en casas de amigos íntimos o de familiares. A pesar de su perfil bajo, Carmen disfruta de la ciudad, especialmente en compañía de sus seres queridos. Uno de sus habituales compañeros de mesa es el empresario Luis Miguel Rodríguez, más conocido como “El Chatarrero”, con quien compartió una relación entre 2013 y 2015. “En Madrid hace mucha vida”, insisten quienes la conocen bien.

Carmen Martínez-Bordiú. (Europa Press)

Estas mismas fuentes que han hablado con la revista de corazón, aseguran que Carmen no sufre por cuestiones económicas ni está recluida en Portugal como algunos podrían pensar. “No para de viajar. Si no es a Madrid, es a París para ver a su hija”, repiten. Cynthia Rossi, nacida de su matrimonio con el anticuario francés Jean-Marie Rossi, acaba de cumplir 40 años y lleva una vida discreta en Francia junto a su esposo, el cirujano Benjamin Rouget. Allí ha cultivado su faceta artística como pintora de estilo pop, alejada también del foco mediático.

Carmen, por su parte, acaba de regresar de unas vacaciones exóticas en Asia y tiene planes de acudir próximamente a El Rocío en compañía de amigos. Eso sí, siempre con la intención de pasar desapercibida. Aquel icono de los años dorados de la crónica social española parece ahora decidida a disfrutar de una existencia tranquila, lejos del ruido y los flashes.