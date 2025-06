La actriz Laura Arjona estalla contra la ‘influencer’ Violeta Mangriñán: “Muy desagradable, mala educación e insolencia”

Laura Arjona y Violeta Mangriñan en una imagen de redes sociales (Instagram)

La influencer Violeta Mangriñan y la actriz Laura Arjona se encuentran en el centro de los focos tras protagonizar un tenso encuentro. La que fuera concursante de Supervivientes ha sido entrevistada por Susana Bicho en el pódcast La sobremesa de la plataforma digital Podimo. Además de hablar de diferentes aspectos de su vida personal y profesional, la creadora de contenido ha hablado de algunas de las dificultades que conlleva ser una cara conocida.

La plataforma ha colgado una pequeña parte de lo que ha sido la entrevista con Violeta Mangriñan en su cuenta de Instagram. “Hay veces que, no sé si por ser influencer, por tener seguidores o incluso por haber hecho televisión y estar en realities como Supervivientes o Mujeres y Hombres y Viceversa, como que te cuelgan la etiqueta que soy lerda”, se le escucha decir a la de Castellón en el fragmento, que en cuestión de minutos se ha llenado de un sinfín de comentarios.

Entre la cantidad de opiniones que se podían leer en el post, lo que más ha destacado ha sido el comentario de Laura Arjona, quien no dudó en sacar a la luz un supuesto episodio vivido con la influencer. “Yo coincidí contigo en un rodaje y no pudiste ser más prepotente, con un ansia de notoriedad increíble. Muy, pero que muy desagradable, mala educación e insolencia”, son las primeras palabras que componen el escrito de la actriz.

“No voy a entrar en tu juego”

“Fue de las personas más pedantes con la que coincidí jamás. Recuerdo como miraste a los figurantes que habían en la sala aquel día y las barbaridades que soltabas por la boda. Así que plantéate qué habrás hecho y reconoce tus errores. ¡No pasa nada! Todos nos equivocamos. Lo importante es si queremos cambiar o no. Pero con ese ego es difícil una transformación”, ha continuado diciendo. “Y sé que puede ser incómodo este comentario, pero me parece increíble cómo engañáis a la gente”. Las palabras de Laura Arjona dejaron atónita a la que fuera concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Nada más leer el comentario, la creadora de contenido ha emitido una respuesta. “Si te refieres a mí, yo no te he visto en mi vida y por lo que dices, es evidente que o mientes o te has confundido de persona”, ha manifestado la pareja de Fabio Colloricchio, dejando entrever que estas actitudes no son propias de ella. Pero la cosa no ha quedado ahí. La actriz ha replicado a la influencer: “No me confundí. Sé perfectamente quién eres y entiendo que una simple mortal como todos los que no somos tú, te cueste recordarnos. Un abrazo”.

La castellonense tampoco se ha quedado callada y ha continuado con el debate: “Vale, mientes porque si es verdad te invito a que digas cuándo, dónde y con quién”. “No tengo nada mejor que hacer en mi vida que ponerme a inventarme cosas de nadie. No voy a entrar en tu juego de reality. Imagino que es a lo que estáis acostumbrados. Tiraros mentiras unos a otros para haceros daño y despellejaros en esos programas en vivo y vivir así del cuento. Tú y tu conciencia. Recuerdo ese día precisamente por esa actitud de mierda que me pareció una falta de respeto absoluta a cualquier equipo de rodaje”, le ha respondido Arjona.

“No tienes nada mejor en tu vida que hacer que inventar, sí. Te estoy invitando, ya que te has tomado la molestia de mentir sobre mí, a que me digas en qué rodaje se produjo, quiénes estaban delante, a quiénes traté mal... Supongo que si es cierto, te acordarás, ¿no?”, ha zanjado la creadora de contenido. La situación que se generó en la publicación fue tal que, incluso, Podimo se ha visto en la obligación de eliminar los comentarios vertidos en el clip sobre la entrevista de Violeta Mangriñan.