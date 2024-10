Violeta Mangriñan confiesa que se plantea pasar por quirófano para retocar su zona íntima tras ser madre: “No se ha quedado igual eso”

Violeta Mangriñan en una imagen compartida en Instagram (@violeta)

La influencer Violeta Mangriñan es una de las personas más conocidas en Instagram en nuestro país. Con casi 2 millones y medio de seguidores en la red social, la valenciana comparte su día a día y sus pensamientos recurrentes. La joven, que se hizo famosa en el programa Mujeres y hombres y viceversa, pasó por Honduras en 2019 gracias a Supervivientes, y allí conoció a su actual pareja, Fabio.

Ambos llevan juntos desde entonces y actualmente tienen dos pequeñas. Sin embargo, ser madre de dos niñas menores de dos años no siempre es fácil y la creadora de contenido siempre ha mantenido la realidad y naturalidad en su cuenta de Instagram. Tanto es así, que sus inseguridades también las comparte y, si hay opción de ponerles fin, tampoco duda que decirlo.

Hace unas horas, Mangriñan informaba a través de una historia de Instagram que está planteándose volver a ponerse en manos de un experto estético. Todo después de haber visitado la consulta de su amiga, la doctora estética Carla Barber, para volver a tratarse su problema con el bruxismo, para el cual ha tenido que pincharse de nuevo bótox en la mandíbula y así relajar el músculo.

No obstante, la creadora de Maison Matcha también ha aprovechado esta consulta para hablar con ella sobre un tema que la tiene acomplejada y que está relacionado con sus partes íntimas. “Le pregunté a Carla (Barber), aunque ya sabéis que ella no es cirujana... Pero es que la semana pasada estuve visitando a mi ginecóloga y me estoy planteando hacerme una cirugía”, comenzó explicando a sus seguidores.

Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán asisten a la gala de entrega de los Premios Ídolo (ARCHIVO).

“No me siento fuerte”

“Me da un poco de pudor hablar de esta cirugía, así que no lo voy a hacer. No me apetece que me critiquen porque estoy sensible, ya sabéis que no duermo bien y tal y no me apetece leer tonterías. Me lo estoy planteando porque después de tener dos nenas, pues no se ha quedado igual eso. Entonces, estoy planteándome cosas”, indicó para después confesar que lleva ya algún tiempo con la idea en la cabeza.

“Igual si me animo os lo cuento, pero de momento creo que no porque no me siento fuerte. Es como que me da pereza leer tonterías”, finalizó diciendo la valenciana de 30 años, dando a entender que le preocupa más el “qué dirán” si toma la decisión de pasar por quirófano para tratarse sus genitales.

Violeta Mangriñan en una historia compartida en Instagram (@violeta)

Estas revelaciones son muy comunes en su perfil de redes sociales. La joven ha compartido en varias ocasiones los problemas de pareja que tiene con Fabio y las responsabilidades a las que se enfrenta desde que es madre. “No soy yo, me despierto destrozada (...) Os prometo que no soy así. No soy una persona que vive cansada, yo soy un culo inquieto, hiperactiva y no me cango. Espero volver a ser yo algún día”, publicaba hace unos días en internet.

Las dificultades que tiene que afrontar no siempre han sentado bien en su comunidad de redes. Y es que, ante los pocos tapujos que tiene Mangriñan a la hora de expresarse, hay personas que la critican por las facilidades que tiene gracias a su estatus social.