Qué es la enfermedad que sufre Violeta Mangriñán y por la que tiene que cambiar su estilo de vida: “Es un día triste para mí”

La 'influencer' Violeta Mangriñán (Imagen de archivo / Europa Press)

Violeta Mangriñán vuelve a preocupar a sus seguidores por su salud. La influencer ha desvelado el diagnóstico de la enfermedad que la obligará a cambiar su alimentación y parte de su estilo de vida. La extronista de MyHyV ha confesado que “es un día triste” para ella y que se adaptará “de la mejor forma posible a la nueva situación”. Como ella misma compartió en sus redes sociales, acudió al médico ante la aparición de unas extrañas manchas blancas en el pecho y los brazos. “Parezco un dálmata”, aseguró.

El diagnóstico que ha recibido la pareja del cantante Fabio Colloricchio ha sido el de pitiriasis alba, un trastorno bastante común de la piel que provoca unos parches de color claro (lo que se conoce como hipopigmentación). Aunque se desconoce la causa de esta afección, se cree que puede estar vinculada a otras condiciones médicas, como la dermatitis atópica, u otras enfermedades autoinmunes.

En el caso de la influencer valenciana, esta pitiriasis alba se ha visto agravada por una enfermedad que ya padecía, que es la enfermedad de Hashimoto. “Para mi sorpresa, este tipo de manchas y de dermatitis se acentúan en personas con enfermedades autoinmunes crónicas, como es mi caso, con la enfermedad de Hashimoto”, ha explicado.

La enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, es una afección en la que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, provocando una inflamación crónica. Esta glándula, ubicada en el cuello, produce hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo. En la enfermedad de Hashimoto, el daño progresivo a la tiroides puede llevar a una disminución en la producción de hormonas tiroideas, causando hipotiroidismo.

Los síntomas de Hashimoto pueden desarrollarse gradualmente y a menudo son sutiles al principio, incluyendo fatiga, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca, estreñimiento y depresión. En casos más avanzados, los síntomas pueden volverse más pronunciados y pueden incluir inflamación de la tiroides (bocio), voz ronca, problemas de memoria y menstruaciones irregulares en mujeres.

Aunque no existe una cura para Hashimoto, el tratamiento suele centrarse en la reposición hormonal mediante la administración de hormona tiroidea sintética. Esto ayuda a restaurar los niveles normales de hormonas y a aliviar los síntomas.

Para aliviar la condición de la pitiriasis alba, Mangriñán se ha visto obligada a cambiar su alimentación y algunos hábitos de vida: “La endocrina me ha mandado muchas pautas. Entre ellas, eliminar el gluten de mi alimentación habitual y solo comerlo de forma extraordinaria y no como rutina. Y no solo por las manchas, me ha dicho que debería haberlo eliminado hace tiempo. Me llama la atención que me hayan diagnosticado Hashimoto hace casi cinco años, que me haga revisiones periódicas, y nunca hasta ahora me hayan me hayan recomendado quitarme el gluten”, ha contado.

Historia de Instagram de Violeta Mangriñán (Instagram)

No piensa dejar el gluten, a pesar de la recomendación médica

Pese a la recomendación médica de eliminar el gluten de su dieta, tanto para la enfermedad de Hashimoto como para este nuevo trastorno de la piel, la exconcursante de Supervivientes ha dejado claro que no piensa eliminarlo por completo de sus comidas. “No voy a eliminar el gluten al 100% de mi vida porque... no. Solo voy a reducir su consumo”, ha asegurado.