Jean Reno reflexiona sobre cómo la fama influye en el comportamiento de las personas: “Te vuelves idiota”

Jean Reno en 'El Hormiguero? (Atresmedia)

El reconocido actor Jean Reno visitó este lunes, 2 de junio, el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, para presentar su primera novela, titulada Emma bajo el cielo de Omán. En esta obra, Juan Moreno y Herrera-Jiménez, su nombre de pila, relata cómo la vida de una masajista especializada en talasoterapia da un giro inesperado tras la visita de Tariq Khan, hijo de un influyente ministro del Sultanato de Omán. Durante el programa, Reno ofreció detalles sobre su libro y mantuvo una conversación distendida con el presentador, abordando temas como el poder, la fama y su impacto en la vida de los personajes públicos.

De acuerdo con el testimonio del invitado, el origen de su debut literario fue gracias a un masaje. “Fue hace tiempo en Francia, cerca del mar. A mi mujer le dieron un masaje y me dijo ‘Me ha dado un masaje una muchacha, ve a verla porque es extraordinaria’. Entonces, fui por la tarde. Y a mí, cuando me dan un masaje, se me va la cabeza, me voy, hago un viaje, me voy, me voy, sueño, sueño, sueño... Un masaje es formidable para la creatividad. La masajista tenía unas manos formidables y pensé que Emma tenía algo en las manos y empezó la historia de esa mujer en mi cabeza”, explicó, agregando que “cada vez que Emma da un masaje, lee el cuerpo de la persona a la que se lo da y descifra códigos secretos”.

La entrevista tomó otro tono cuando Pablo Motos tocó uno de los puntos centrales del diálogo al preguntar al actor sobre la influencia de la fama en el comportamiento de las personas. “¿Te vuelve idiota la fama?”, cuestionó el presentador. Reno, sin rodeos, respondió con firmeza: “Sí, claro, enseguida”. En su explicación, el artista profundizó sobre cómo el reconocimiento puede cambiar la percepción de uno mismo: “El gran problema es que antes de que te conozcan, nadie te escucha. Pero cuando ya eres conocido y hablas, la gente te alaba y tú te lo crees. Y entonces te vuelves idiota”.

Jean Reno junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero? (Atresmedia)

Ante esta reflexión, el de Requena mostró interés por saber cómo Reno logra evitar caer en los excesos que puede ocasionar la fama. “¿Cómo haces tú para que no te afecte?”, preguntó el anfitrión del programa. Reno ofreció una respuesta cargada de humor y sencillez: “Yo soy de Andalucía, sé que seguramente me voy a morir un día y tengo seis hijos que no me escuchan. Tengo ese carácter y yo no considero que un actor o un cantante sea más importante que un cirujano que te opera del corazón y te salva la vida”. Con estas declaraciones, Jean Reno reafirmó su visión humilde y realista sobre su trayectoria como actor en un mundo donde la fama puede sobrevalorarse.

Jean Reno también rememoró una anécdota que protagonizó con el cantante y compositor Johnny Hallyday. El entrevistado ha narrado cómo reaccionó a su compatriota cuando este le dijo que se había comprado un Ferrari. “A Johnny no le gustaban las cosas materiales, le gustaba el amor, el arte, el espíritu... Y yo me compré un Ferrari, fui a su casa y le dije que me había comprado un Ferrari. Y me miró y a los 30 segundos me dijo: ‘Yo he tenido siete Ferraris’. Me pegó un tortazo y me dijo que me fuera con mi Ferrari”, manifestó.