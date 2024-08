Joven actor colombiano comparte escena con Jean Reno en ‘Mi Amigo el Pingüino’

La película llega a las carteleras el 5 de septiembre - crédito City Hill Arts, Epic Pictures, Ocean Filmes, Schurmann Film Company

Un niño colombiano logró un sueño que muchos actores solo pueden imaginar: participar en una película internacional. Con apenas 12 años, el colombiano Juan José Garnica tuvo la oportunidad de compartir pantalla con el reconocido actor francés Jean Reno en la cinta titulada Mi amigo el pingüino. Este largometraje, que promete cautivar a audiencias de todas las edades, narra la conmovedora historia de amistad y redención entre un pescador brasileño llamado Joao y un pingüino llamado Din Dim.

La trama se desarrolla en una pintoresca y aislada playa de una isla remota frente a la costa de Brasil, donde Joao, interpretado por Jean Reno, lleva una vida tranquila y solitaria dedicada a la pesca. Un día, mientras realiza sus habituales faenas, Joao se encuentra con una escena desgarradora: un pingüino completamente cubierto de petróleo y al borde de la muerte. La película llega a las carteleras el 5 de septiembre.

Juan José Garnica da vida al personaje de Miguel, uno de los niños que viven junto al pescador en la solitaria isla - crédito juanjogarnica_oficial/Instagram

Juan José Garnica da vida al personaje de Miguel, uno de los niños que viven junto al pescador en la solitaria isla. En una entrevista en con Noticias Caracol, Garnica expresó su entusiasmo por el personaje: “Se van a enamorar de él, van a tener muchas emociones con Miguel porque es un chico muy agradable, cariñoso, ama a su familia, es la cosa más importante para él y es un chico que le encanta pescar”.

Con solo 12 años, Garnica se ganó un lugar en esta producción internacional, donde no solo tuvo la oportunidad de trabajar al lado del legendario actor Jean Reno, también de interactuar con animales en el set por primera vez, lo que hizo de esta experiencia algo verdaderamente memorable y enriquecedor para el joven actor colombiano.

Durante la filmación de la película, Juan José Garnica tuvo la oportunidad de trabajar en impresionantes escenarios naturales ubicados en Brasil y Argentina, lo cual le permitió sumergirse completamente en el ambiente de la historia.

Sin embargo, este desafío también implicó un gran sacrificio para el joven actor, ya que tuvo que separarse de su familia durante un período de dos meses. Aunque la distancia y el tiempo lejos de su hogar fueron difíciles de sobrellevar, Garnica aprovechó cada momento en el set para aprender y crecer como actor.

Con solo 12 años, Garnica se ganó un lugar en esta producción internacional - crédito juanjogarnica_oficial/Instagram

“Aprendí a ser más disciplinado, que los lenguajes te pueden llevar a ser un gran actor, [Jean] habla idiomas, él me enseñó que debo hablar muchos idiomas para ser un gran actor, leer los libretos muy bien, disciplinadamente, y ser muy humilde, no ser como un hombre que se cree mucho, a mí no me gusta la gente presumida”.

Así mismo, en cuanto su interacción con animales, Juan José afirmó: “Los pingüinos son muy chéveres y además había como gente especializada que nos estaba diciendo qué hacen los pingüinos, diciendo que tenían un pelaje muy bonito, que les encanta el frío y entonces me enamoré de ellos”.

La producción

Mi amigo el pingüino es una película dirigida por el brasileño David Schurmann y escrita por Kristen Lazarian y Paulina Lagudi Ulrich. Esta cinta se inspira en la historia real de DinDim, un pingüino que formó un vínculo extraordinario con el hombre que lo salvó de una muerte segura. Esta asombrosa amistad comenzó en Brasil, país de origen del director Schurmann.

La cinta muestra cómo esta conexión se convierte en un apoyo vital para Joao, un personaje basado en Pereira de Souza e interpretado por Jean Reno - crédito REUTERS

La historia de DinDim ganó notoriedad a través de un artículo de CNN, que narró la aventura entre el pingüino y Joao Pereira de Souza, un constructor jubilado de Playa de Provetá, en Ilha Grande, Brasil. En mayo de 2011, Pereira de Souza encontró a DinDim cubierto de aceite, indefenso y al borde de la muerte. Tras limpiarlo, alimentarlo y cuidarlo durante varios días, finalmente lo liberó. Pero lo más sorprendente fue que, año tras año, DinDim regresaba a visitar a su salvador.

La película explora de manera emotiva el lazo que se forma entre ambos. En especial, muestra cómo esta conexión se convierte en un apoyo vital para Joao, un personaje basado en Pereira de Souza e interpretado por Jean Reno.