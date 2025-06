Estas son las 5 cosas que no sabías sobre el impuesto al tabaco: “Hacienda se lleva más que la tabaquera”

Las 5 cosas que no sabías sobre el impuesto al tabaco (Pexels)

Encender un cigarro en un bar cerrado ya forma parte de otro tiempo, casi como fumar en los hospitales o ver anuncios de tabaco en televisión. En España, el humo ha ido desapareciendo poco a poco del espacio público, pero no del todo de los pulmones… ni de los presupuestos. Aunque casi uno de cada cinco adultos —el 19,8 % según la Encuesta Europea de Salud de 2023— sigue fumando a diario, el tabaco no solo deja secuelas sanitarias: también alimenta, y mucho, las arcas del Estado.

Entre impuestos especiales e IVA, el tabaco genera más de 9.000 millones de euros al año, pero lo recaudado no siempre compensa lo que cuesta. ¿A dónde va ese dinero? ¿Y por qué en España es tan barato encender un cigarro? La cuenta de Taxdown en TikTok (@taxdown) ha desgranado cinco datos clave sobre este tributo.

“El tabaco ya estaba gravado antes incluso de que probáramos el café”

Cinco curiosidades del impuesto al tabaco en España (Montaje Infobae, @taxdown)

Uno de los expertos de Taxdown ha dado cinco claves para entender hasta qué punto el tabaco, a pesar de su retroceso en el espacio público, sigue formando parte de la economía, la historia fiscal y los hábitos de consumo en España. Con sus impuestos, sus contradicciones y, todavía, mucho humo. En primer lugar, ha asegurado que “Hacienda se lleva más que la tabaquera”. Y es que, cada vez que compras una cajetilla, la mayor parte no se la queda la empresa que fabrica los cigarrillos. Según Taxdown, la Agencia Tributaria “se queda con el ochenta por ciento de lo que pagas por una cajetilla”. Así, “si una cajetilla te cuesta 4,50 €, estarás pagando 3,59 € en impuestos" y “ni te dan mechero de regalo”, bromea.

Como segundo punto, el de Taxdown ha señalado que lo recaudado no compensa lo que se gasta por el producto. Al parecer, el pago por el consumo de cigarrillos llena las arcas públicas, pero no es sufuciente para lo que se necesita en sanidad. Lo explica así: “Cada año se recaudan más de 8.500 millones de euros. Suena a pastizal, ¿verdad? Pues no es nada si lo comparas con los mil millones de euros que cuesta el tabaquismo a la sanidad”. Además, ese dinero no va directo a la sanidad, sino que a diferencia de otros países, en España “va a la hucha común del Estado”, explica el experto. “Y de ahí, pues ya Dios dirá”, continua entre bromas. Esto pone en contraste el método de otros países, como Costa Rica, donde, según el especialista, “lo recaudado va directamente a la sanidad”.

Asimismo, aunque pueda sorprender a más de uno, el impuesto de este producto no es nada nuevo. T es que a pesar de que suene a una medida contemporánea, este gravamen es casi tan antiguo como el comienzo de su venta. “Existe desde 1636. Vamos, que no es cosa moderna. El tabaco ya estaba gravado antes incluso de que probáramos el café o el chocolate”. No obstante, y a pesar de los problemas que induce en la sanidad, sale muy barato fumar en comparación con el resto de Europa. “España cobra poco comparado con nuestros vecinos. En otros países como Irlanda o Francia cuesta una cajetilla entre doce y quince euros y aquí unos cinco. Vamos, que somos el Primark del tabaco”, ironiza de nuevo en el vídeo.