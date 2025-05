Sebastián Yatra se sincera como nunca antes sobre su ruptura con Aitana: “Nos pasó factura”

Aitana y Sebastián Yatra hacen Akureyri - crédito Instagram

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra sigue dando de qué hablar. Desde que la catalana y el artista colombiano iniciaron su romance, allá por el 2023, sus rostros han estado en el centro de los focos. La exparticipante de Operación Triunfo comenzó su noviazgo con el cantante tras poner fin a su relación con Miguel Bernardeau. Desde entonces, su historia de amor ha estado marcada por idas, venidas y la constante presión mediática.

Fue en enero de 2023 cuando ambos compartieron una fotografía desde Londres, dando a entender que los dos habían comenzado el año nuevo juntos. Sin embargo, apenas unos meses después, en noviembre, llegó su primera gran ruptura. Fue el propio Yatra quien confirmó el fin del romance. “Estamos los dos solteros”, aseguró el intérprete de Tacones Rojos cuando fue interpelado por los reporteros en un aeropuerto.

A pesar de la separación, en 2024 los cantantes volvieron a ser relacionados sentimentalmente. El hecho que hizo saltar todas las alarmas fue el viaje que ambos hicieron a Islandia para grabar el videoclip de Akureyri, su tercera colaboración musical. Los rumores de reconciliación se intensificaron después de que Yatra apoyara a Aitana en momentos clave de su vida, como su 25 cumpleaños. Además, el 29 de julio de ese año, la cantante dedicó conmovedoras palabras al colombiano antes de interpretar la canción que grabaron juntos durante su gira.

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, en una imagen reciente (Europa Press)

“El 24 de agosto viene aquí un chico muy talentoso, muy guapo, y muy talentoso, llamado Sebastián Yatra. Tengo una canción con él y, al final, lo más bonito en esta vida es conocerte con alguien como amigo, compartir lo que he compartido con él, muchas cosas. Siempre me ha apoyado y confiado en mí desde el primer momento. Le quiero muchísimo. Ahora es mi Akureyri”, expresó la intérprete de Vas a quedarte frente a sus seguidores. Sin embargo, días más tarde, modificó su discurso al hablar del amor efímero: “Hay cosas, momentos en la vida que vives tan intensamente y quieres tanto, pero a veces termina… No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre”.

Sebastián Yatra se sincera sobre su relación con Aitana

Estas declaraciones parecieron marcar el cierre definitivo de su relación, ya que desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos. En los últimos meses, los focos se han centrado en el supuesto nuevo romance de Aitana con Plex, un reconocido creador de contenido de 23 años. La artista catalana habría confirmado implícitamente esta relación al aparecer en un video publicado en las redes sociales del youtuber. No obstante, ambos han evitado oficializar públicamente su romance. La polémica se intensificó a raíz de unos audios difundidos por la exnovia de Plex, Uxue López, quien acusó al influencer de dejar la relación “de un día para otro” para estar con Aitana.

Por su parte, Sebastián Yatra mantiene un perfil más reservado en cuanto a su vida personal y está centrado en su carrera musical. En una reciente entrevista con El Mundo, el colombiano ha hablado sobre su nueva etapa profesional tras el lanzamiento de su nuevo álbum y ha reflexionado sobre las dificultades de su vínculo con Aitana. “Que hablen de mi vida y mis parejas no es algo que me estrese. Son cosas que yo vivo como internas mías, como cualquier persona que va procesando sus relaciones y las etapas de su vida, lo que digan desde fuera no me afecta, aunque a veces ha sido un poco agobiante”, ha admitido.

Sobre su relación con la cantante española, Yatra ha confesado que fue la atención mediática lo que complicó la estabilidad de su romance. “Esa atención tan grande que tuvimos hace complicado que funcionen las relaciones. Una relación tan pública, entre dos personas famosas que se dedican a lo mismo, es difícil que sobreviva bajo la lupa constante. Eso nos pasó factura a nosotros”, ha dicho, revelando así el motivo detrás del fin de su historia.