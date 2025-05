Luke Evans cuenta cómo fue para él ser homosexual y testigo de Jehová: “No es agradable crecer pensando que estás condenado”

Luke Evans en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La noche de este martes, 27 de mayo, Luke Evans ha sido el gran protagonista de El Hormiguero. Conocido por su extensa trayectoria en el mundo cinematográfico y de la música, la pareja del arquitecto español Fran Tomás se ha sentado junto a Pablo Motos para presentar su autobiografía El chico de los valles de Gales y, además, sacar a la luz detalles inéditos de su vida.

Once años después de su primera visita, el intérprete galés de El Hobbit ha visitado el plató de las hormigas Trancas y Barrancas para explicar que en su libro comparte detalles diferentes acontecimientos, como su experiencia como testigo de Jehová y los desafíos a los que se enfrentó durante su infancia y adolescencia. Precisamente, durante su entrevista con el de Badalona, Evans ha profundizado en cómo fue crecer dentro de esta comunidad religiosa.

“Tu descubriste siendo muy joven que eres homosexual y eso era pecado mortal en vuestra iglesia. ¿Cómo crece un niño pensando que está condenado?“, le ha preguntado el presentador de televisión. ”Cuando no conoces otra cosa, tampoco puedes echarlo de menos. Pero, según te vas haciendo mayor, ves a otras personas celebrando cumpleaños, Navidad…”, ha comentado el también músico. Este contexto le llevó a sentirse aislado, algo que se acentuó al enfrentar su identidad como persona homosexual. “No es agradable crecer pensando que uno está condenado. Fue una experiencia de mucha soledad. Sabía que el mundo era más grande de lo que conocía y que había más gente con la que podía conectar. Solo tenía que salir a descubrirlo”, ha manifestado, visiblemente emocionado al recordar aquel capítulo de su vida.

Luke Evans y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Una adolescencia con luces y sombras

Esa búsqueda de identidad lo llevó a abandonar su hogar a los 16 años, momento en el que decidió trasladarse a Gales. Sin embargo, antes de dar ese paso, ha sacado a la luz que enfrentó episodios extremadamente complejos. Evans ha confesado que llegó a contemplar el suicidio, explicando los difíciles momentos que vivió durante esa etapa de su vida. “Tenía muchos diálogos internos conmigo mismo. Ser testigo de Jehová me convirtió en un objetivo; era hijo único, no tenía hermanos mayores que me defendieran”, ha reconocido con total sinceridad. A pesar de ello, el actor ha destacado su resiliencia en esos instantes oscuros: “Me decía: ‘¿Qué es lo que voy a echar de menos en ese futuro?’. Me alegro mucho de haber pasado por ello y haber sido lo suficientemente fuerte para superarlo”.

Aunque sus recuerdos de esa época están marcados por momentos duros, Evans también ha señalado que guarda sentimientos positivos sobre su infancia. “Pienso en mi niñez con mucho amor y felicidad, a pesar de todo. Me encanta volver a mi hogar, Pontypool”, ha destacado. Sin embargo, Evans ha agregado que la ciudad galesa ha cambiado drásticamente desde entonces. “Hoy ya no se parece en nada a cuando era niño. Hay edificios lujosos y carreteras por todas partes. Algunas veces me he perdido y he tenido que pedir direcciones a la gente”.

Luke Evans y Fran Tomas en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

Más allá de compartir su historia personal, Luke Evans también ha aprovechado su paso por El Hormiguero para agradecer la recepción que ha tenido su libro por parte del público. “Ha habido mucha gente que ha contactado conmigo desde todos los rincones del mundo para decirme que les ha conmovido o que se identifican con mi trayectoria. Es lo que yo quería, así que estoy bastante contento”, ha manifestado.