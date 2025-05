Los pacientes sientan ante el juez a los profesionales que desataron el terror en el dentista: “Me sacaron 11 dientes sanos en cuatro horas”

Una paciente en la consulta de un dentista. (JCOMP/FREEPICK)

Dos dentistas se enfrentan a un juicio tras recibir duras denuncias de agresión por parte de varios pacientes. Las personas que acudieron a su clínica salieron con un gran miedo en el cuerpo tras recibir un tratamiento peligroso, agresivo y que podría ser muy perjudicial para su salud.

Los dos especialistas están acusados ​​de lesiones, mientras que uno de ellos deberá responder también por fraude y por realizar ejercicios no autorizados en la profesión. Algunos de los pacientes que ofrecieron sus testimonios en el juicio relataron los sucesos que vivieron en su clínica de Turín.

“Me sacaron 11 dientes sanos en cuatro horas”

Una mujer explica por qué decidió ir a esta clínica. “Necesitaba intervenir los puentes laterales y busqué una consulta médica que no fuera excesivamente cara. Llamé y el Dr. MB me confirmó que utilizaban una nueva técnica americana y que el procedimiento era rápido, podían hacer todo en un día. Así que pedí cita”, afirma esta testimonio.

Al llegar al establecimiento, el doctor que le atendió por teléfono la recibió. Le volvió a explicar el caso y le propuso una compleja intervención. Se puso en manos de estos profesionales después de que le dieran una muy mala noticia, sin esperar lo que le acabaría ocurriendo.

Los dentistas advierten sobre estos colmillos de vampiro virales en Tik Tok

“Dijeron que me quedaría con ‘dientes en la mano’, que se me caerían todos y que tendrían que sacármelos”, relata este protagonista. Le recomendaron una remediación dentaria total, es decir, “la extracción de once elementos de la arcada superior y nueve de la inferior”.

"Me sacaron once muelas en cuatro horas. Por la noche, en el hotel, me sentí terrible y con dolor. “Al tercer día me pusieron la dentadura, pero no era la que me habían propuesto y mostrado en la fotografía”, contó la mujer ante el juez, presentando la dentadura como prueba física.

Finalizó su historia contando que “al día siguiente fui al estudio, tenía que pagar la cuenta, solo había pagado un depósito de 3.000 euros. Me enojé mucho, no era el trabajo que habíamos acordado. Me ofrecieron operarme de nuevo, pero esta vez gratis". La paciente se negó a una segunda intervención y acabó llevándoles ante el juez.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @eramenos)

El juicio

La afectada explica que ha sufrido graves consecuencias y que ha tenido un impacto directo en su vida, lo que hizo que se decidiera a denunciar. “Ya no podía comer ni hablar, tenía un amor y lo dejé por vergüenza. Luego, un técnico dental me realizó un procedimiento temporal; mejoré, pero aún debo tener cuidado. Y sigo yendo a un neuropsiquiatra“, afirmó en la sala.

Para uno de ellos, la acusación señala el delito de lesiones por “extraer las muelas sin realizar una mayor investigación diagnóstica”. El segundo imputado puede se enfrenta a una posible condena de fraude, al asegurar a la paciente que necesitaría una limpieza dental completa y por implantarle una prótesis distinta a la acordada. Por si fuera poco, el segundo habría ejercido sin tener la titulación, después de perder su carácter profesional por no pagar los honorarios necesarios.