El truco infalible para que las hormigas no se acerque a tu jardín: solo necesitas este producto

El truco infalible para que las hormigas no se acerque a tu jardín (Pexels)

Con la llegada del verano, es habitual que las hormigas se conviertan en una molestia recurrente tanto en casas como en jardines. Estos pequeños insectos sociales forman colonias organizadas y se activan especialmente en esta época, buscando alimento y agua para sostener a su comunidad. En el jardín, exploran el terreno en busca de insectos o materia orgánica y pueden llegar a construir sus nidos en el suelo, debajo de piedras o en grietas, lo que puede dañar las plantas y alterar la estética del espacio.

Aunque no siempre son perjudiciales, pueden fomentar la presencia de otras plagas y entorpecer el cuidado del jardín al crear grandes montículos que dificultan tareas como el corte del césped. Frente a esta situación, muchos jardineros buscan métodos naturales y efectivos para mantenerlas a raya sin recurrir a químicos. En este sentido, la especialista británica, Tammy Sons, ha compartido con GB News una solución sencilla, económica y natural que se ha convertido en un truco infalible, “probado y verdadero”, para proteger el jardín de las hormigas. Tal y como afirma: “Respondo a las hormigas que intentan robarme mis frutas y verduras con métodos probados y eficaces que siempre funcionan”.

“Un método fantástico para reciclar los desechos de la cocina”

El truco infalible para que las hormigas no se acerque a tu jardín (Pixabay)

De esta manera, durante su entrevista con el medio británico, la especialista en jardinería ha destacado que la canela, junto con la tierra de diatomeas, puede usarse para crear una barrera alrededor de las plantas vulnerables. Esta combinación ha sido aclamada como una “solución rentable y segura para disuadir a las hormigas”. La experta señala que, además de ser eficiente, es fácil de aplicar y evita el uso de productos químicos agresivos que pueden afectar la salud de las plantas y el ecosistema del jardín.

Pero Sons no se queda ahí y recomienda otros elementos comunes del hogar para reforzar esta defensa natural. “Mi método favorito para mantener a las hormigas alejadas de mis canteros consiste en esparcir cáscaras de cítricos y posos de café por toda la zona”, detalla. Este consejo no solo actúa como un repelente, ya que “a las hormigas no les gusta el olor particular”, sino que también tiene un beneficio añadido: “funciona como un método fantástico para reciclar los desechos de la cocina”.

Para quienes cuentan con árboles frutales, la experta propone una solución complementaria: el uso de trampas adhesivas para insectos. “Su espacio de jardinería debe permitir el crecimiento de las plantas y al mismo tiempo permanecer poco atractivo para las hormigas”, señala Tammy Sons. Estas trampas impiden que las hormigas accedan a los frutos, protegiendo la cosecha sin comprometer la salud del jardín.

Cómo usar la canela para evitar a las hormigas (Pixabay)

Además, la experta enfatiza que con “cambios mínimos en el estilo de vida” se pueden obtener “resultados significativos con muy poca inversión financiera”. Esta perspectiva invita a los jardineros a adoptar prácticas sencillas, naturales y respetuosas con el medio ambiente para mantener el equilibrio en sus espacios verdes. Los especialistas en jardinería coinciden en que la clave para mantener a las hormigas fuera del jardín está en combinar la prevención con métodos disuasorios naturales y técnicas específicas de control.