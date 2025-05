Evita un siniestro mortal gracias a la ITV: “Esa noche que pude ver a los jabalíes y esquivarlos, me di cuenta de lo que podría haber pasado...”

Campaña 'ITV: lo que no ves, importa' (AECA-ITV)

El capítulo de alumbrado y señalización es uno de los apartados en los que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) detecta más defectos graves. En 2023, un 22,8% de los vehículos inspeccionados presentaron fallos en este sistema, clave para la seguridad activa al mejorar la visibilidad en condiciones de luz escasa o durante la noche.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha lanzado la campaña ITV: lo que no ves, importa para subrayar la importancia de la revisión técnica periódica. A través de una serie de vídeos testimoniales, se relatan casos en los que la ITV ha detectado defectos graves que, de no haber sido corregidos, podrían haber provocado siniestros viales mortales.

El caso de Laura

Uno de los casos más recientes es el de Laura, una conductora a quien la ITV le salvó la vida. Durante una inspección le detectaron una luz larga fundida en su vehículo, un problema que ella no había notado. Días después, conduciendo de noche por una carretera secundaria en invierno, pudo frenar a tiempo para evitar atropellar un grupo de jabalíes que cruzaron inesperadamente.

“Esa noche en la que pude ver a los jabalíes y esquivarlos, me di cuenta de lo que podría haber pasado si no llego a cambiar la luz. No se veía nada bien y si hubiésemos tenido un accidente, habría sido grave”, relata Laura. Desde entonces, revisa siempre el alumbrado antes de cada viaje.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos oficiales confirman la relación directa entre visibilidad y seguridad vial. En 2023, el 33,2% de los fallecidos en siniestros ocurridos en vías interurbanas sucedieron entre las 20:00 y las 7:00 horas, cuando las condiciones de luz son deficientes. La campaña de AECA-ITV refuerza la necesidad de prestar atención a detalles que a menudo pasan inadvertidos para evitar consecuencias fatales, y destaca el papel esencial de la ITV como mecanismo de prevención en las carreteras españolas.

Pruebas de la ITV

La inspección técnica de vehículos incluye una serie de pruebas que aseguran el buen funcionamiento de los sistemas de los automóviles, entre ellos el alumbrado y la señalización. Estas pruebas tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto del conductor como de otros usuarios de la vía. Para evaluar el sistema de alumbrado, se emplea un dispositivo llamado regloscopio, que permite verificar y ajustar la orientación de los faros.

El proceso comienza colocando el regloscopio frente al vehículo con las luces de cruce encendidas. El aparato, que tiene un espejo ajustable, captura el haz de luz y proyecta su orientación en una pantalla. Esto permite al inspector comprobar si las luces están alineadas conforme a la reglamentación. Además de las luces de cruce, se revisa el correcto funcionamiento de las luces de carretera, los intermitentes, las luces de emergencia, las antinieblas y otras como las luces de marcha atrás y las de circulación diurna.